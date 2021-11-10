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От BMW до Lada: список моторов, которые потребляют масло литрами

Car.ru
2 часа назад

Расход моторного масла - основной параметр при выборе двигателя. Специалисты составили рейтинг главных "масложоров".

От BMW до Lada: какие моторы потребляют масло литрами
Фото: Car.ruCar.ru

Если внимательно изучить форумы автомобилистов, можно обратить внимание, что в основе рейтинга двигателей, которые больше остальных потребляют масло, будут лежать немецкие агрегаты - BMW, Audi и Volkswagen. К ним присоединяется и Mercedes, в линейке которого есть моторы, потребляющие по литру масла на 1000 км.

Причины повышенного расхода в силовой установке индивидуальны. К примеру, у BMW есть серия N63 и S63 - агрегаты применяются на BMW 5, BMW X5, BMW X6. Если рассматривать их, главной причиной являются конструктивные параметры и просчеты инженеров.

В списке японских производителей тоже хватает претендентов на участие в этом списке. На модели Honda Civic ставится двигатель 1.6 16V VTEC, который потребляет большое количество масла. Некоторые эксперты решили отметить в рейтинге и продукцию Lada. Они ссылались на то, что уже с малых пробегов моторы демонстрируют повышенный расход.

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