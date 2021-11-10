От BMW до Lada: какие моторы потребляют масло литрами

Расход моторного масла - основной параметр при выборе двигателя. Специалисты составили рейтинг главных "масложоров".

Если внимательно изучить форумы автомобилистов, можно обратить внимание, что в основе рейтинга двигателей, которые больше остальных потребляют масло, будут лежать немецкие агрегаты - BMW, Audi и Volkswagen. К ним присоединяется и Mercedes, в линейке которого есть моторы, потребляющие по литру масла на 1000 км.

Причины повышенного расхода в силовой установке индивидуальны. К примеру, у BMW есть серия N63 и S63 - агрегаты применяются на BMW 5, BMW X5, BMW X6. Если рассматривать их, главной причиной являются конструктивные параметры и просчеты инженеров.