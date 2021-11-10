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В США иммигрант из России бесплатно получил десятки автомобилей

Car.ru
2 часа назад

Приезжий из РФ купил в США брошенный дилерский центр с несколькими машинами. Автомобили на ходу и почти в хорошем состоянии.

В США иммигрант из России бесплатно получил десятки автомобилей
Фото: Car.ruCar.ru

В Нью-Джерси действует закон, согласно которому при приобретении недвижимости все, что находится в ее пределах, сразу же становится собственностью нового хозяина. Некий иммигрант из России обзавелся брошенным старым дилерским пунктом, где находились вполне неплохие автомобили. Владелец намерен их отправить на утилизацию, заработав на каждой модели до 200 долларов.

Среди этих забытых машин - Chevrolet Tahoe. Хороший внедорожник недавно находится на площадке и даже не успел покрыться коррозией. Неподалеку располагается Audi A8. У нее есть проблемы с салоном украдены определенные детали, ко всему другому вопросов нет.

Другой внедорожник Dodge Ram 2500. Машина явно на ходу, так как под капотом все в порядке. Наверняка Ram бросил прежний владелец, так как подобные модели не пользуются популярностью из-за большого потребления топлива.

Прочие интересные автомобили, доставшиеся российскому иммигранту Subaru Forester, Lincoln Town, Mercedes ML W163, Ford, несколько комплектаций Honda и другие средства передвижения.

Бортжурнал,Subaru Forester,Chevrolet Tahoe,Audi A8,Dodge Ram,Dodge,Lincoln,Subaru,Chevrolet,Honda,Audi,Ford,
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