"Комплексная диагностика": как обманывают в автосервисах

Каждый автовладелец время от времени вынужден обращаться в автосервис. Более опытные водители знают немало о техническом состоянии машины, запутать их бывает не так просто, а вот новичков могут ждать ненужные операции и дополнительные расходы.

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Есть несколько вариантов, как мастера навязывают клиентам лишние услуги, пишет aif.ru. Степень технической подкованности посетителя они понимают с первых минут разговора. Дальше в ход идет сложная терминология. Особенно часто жертвами психологических манипуляций становятся неопытные водители, молодые женщины, а также вечно спешащие клиенты, которым проще отдать мастеру ключ от машины, а затем услышать по телефону список якобы необходимых операций.

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Например, автовладелец просит выяснить причину странного стука во время езды. Мастер тут же понимает, что причина в опорном подшипнике или пыльнике тормозов. Но все равно предложит комплексную диагностику автомобиля. Конечно, лишней она не будет, но скорее всего ничего не покажет, а дополнительных расходов потребует.

Бывает так, что мастер не найдет ничего серьезного, но решит подзаработать. Тогда он начнет говорить о якобы существенных проблемах, которые вот-вот возникнут. Например, о трещинах ремня ГРМ, прикипевших к катушкам свечах зажигания. По удачному стечению обстоятельств на вкладе находятся нужные детали, а у мастера появляется "окошко" в ближайшее время. Иногда в сервисе даже могут заменить работающие детали на новые. А в самых запущенных случаях - поставить вместо "родных" запчастей контрафакт, а оригинальные пустить на продажу.

Мошенники могут даже специально нанести автомобилю ущерб, которого не было, а затем предложить устранить неисправность. Например, чиркнуть отверткой по стенкам камер сгорания. А этот ремонт уже тянет на десятки тысяч рублей. Поэтому важно не доверяться случайным автосервисам, а стараться ремонтировать машину в проверенных мастерских.

Но даже официальные автосервисы иногда попадаются на различных манипуляциях. Например, ненужные операции увеличивают количество нормо-часов и увеличивают число использованных расходных материалов. А мастера их пропишут в качестве обязательных. Это может быть регулировка схода-развала после установки новых колес или снятие и установка защиты картера после диагностики подвески.