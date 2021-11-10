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Volkswagen представил электрический купе-кроссовер

Autorating.ru
1 час назад

Volkswagen вышел в новый сегмент авторынка. В рамках стратегии Accelerate немецкий концерн представил первый купеобразный кроссовер, построенный на платформе MEB – ID.5. Модель получила обновленную версию ПО ID. 3.0, которая, помимо прочего, способствует повышению эффективности зарядки и голосового управления.

Volkswagen представил электрический купе-кроссовер
Фото: VolkswagenVolkswagen

От исходного Volkswagen ID.4 купеобразный кроссовер, который выйдет на рынок весной 2022 года, отличается формой крыши и кормы. При этом новинка слегка вытянулась: длина ID.5 составляет 4 599 мм, ID.5 GTX – 4 582 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления по сравнению с ID.4 уменьшился с 0,28 до 0,26 Сх (0,27 у ID.5 GTX).

Все исполнения Volkswagen ID.5 оснащаются тяговой батареей емкостью 77 кВт ч, тогда как начальным вариантом для ID.4 выступает аккумулятор на 52 кВт ч. Заднеприводный ID.5 Pro приводит в движение 174-сильный электродвигатель, а отдача версии ID.5 Pro Performance на 30 «лошадей» больше. Дальность хода по циклу WLTP составляет 520 км, но максимальная скорость не превышает 160 км/ч. В свою очередь, полноприводный ID.5 GTX оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 299 л.с. На одной зарядке такой кроссовер сможет проехать 480 км, разогнавшись до 180 км/ч.

По прогнозам Volkswagen, к 2030 году не менее 70% всех продаж марки в Европе будут приходиться на электромобили, что эквивалентно миллиону штук. В Северной Америке и Китае их доля составит не менее 50% от общего объема реализации. Для достижения этих целей концерн намерен каждый год выводить на рынок как минимум один новый электромобиль.

Бортжурнал,Volkswagen,
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