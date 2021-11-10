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Subaru готовится к дебюту электрокара Solterra: новое изображение и дата премьеры

Motor.ru
3 часа назад

Компания Subaru проведет сразу две презентации своего нового электрического кроссовера Solterra, разработанного совместно с Toyota: первая пройдет в онлайн-формате в четверг, 11 ноября, а вторая будет публичной и состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 17 ноября. В преддверии дебюта японская марка опубликовала финальное тизерное изображение модели, которая уже подтверждена для рынков Японии, Северной Америки, Европы и Китая.

Subaru проведет сразу две презентации электрокара Solterra
Фото: © Subaru© Subaru

Название Solterra составлено из двух латинских слов sol и terra — «солнце» и «земля». Сам же кроссовер унифицирован с Toyota bZ4X, дебютировавшим в конце октября этого года. Оба электрокара построены на платформе e-TNGA, которая является электрической разновидностью глобальной архитектуры TNGA, однако в Subaru ее переименовали в e-SGP.

Дизайн новинки уже перестал быть секретом — ранее кроссовер без камуфляжа засветился в тизерном ролике. Характерными чертами электрокара станут задние фонари в виде бумерангов, спойлеры, разнесенные по бокам верхней кромки пятой двери, и черные глянцевые детали в экстерьере.

Моторы будут те же, что и у bZ4X. В случае с электрокроссом Toyota переднеприводная версия комплектуется одним электромотором мощностью 204 лошадиные силы и батареей емкостью 71,4 киловатт-часа. До «сотни» такой электрокар разгоняется за 8,4 секунды, а максимальная скорость составляет 160 километров в час.

Полноприводный bZ4X оснащен двумя электродвигателями на каждой оси, а суммарная отдачи силовой установки достигает 217 лошадиных сил. До 100 километров в час топовая версия разгоняется за 7,7 секунды.

Бортжурнал,Subaru,Toyota,
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