6 ситуаций, когда водитель заплатит штраф за нарушение ПДД пассажиром

Правила дорожного движения распространяются не только на владельцев авто, но и на пассажиров. Нередко за неправильное поведение своих попутчиков водителю приходится платить штраф.

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Пассажиры обязаны во время поездки пристегиваться ремнями безопасности. За перевозку не пристегнутых пассажиров водитель заплатит штраф в размере 1 000 рублей. Если же в результате ДТП пассажир погиб или получил тяжелые увечья, при этом выяснится, что он был не пристегнут, водитель понесет уголовную ответственность.

Во время движения пассажирам нельзя высовываться из окна. За такое нарушение водитель заплатит 1 000 рублей.

Пассажиры не должны отвлекать водителя во время поездки. Это действие грозит им штрафом в размере 500 рублей, а водитель понесет ответственность за ДТП, которое в этом случае может произойти.

Пассажир не должен возить детей непристегнутыми, нельзя малышей младше 7 лет усаживать в машину без детского кресла, а также в пути садить ребенка на руки. Штраф в этом случае вырастет до 3 000 рублей, и его будет платить водитель.

Пассажир не должен нажимать на клаксон и подавать звуковые сигналы находясь в авто. Это делает только водитель и только по назначению, а именно: в целях предотвращения ДТП. Штраф за неправильное использование клаксона составит 500 рублей.