Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Автоэксперт Моржаретто оценил идею штрафа за неоднократный отказ остановить авто

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что предложенные Минюстом нормы, отраженные в проекте нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) и предусматривающие ответственность водителей за ряд правонарушений, еще нужно обсуждать и дорабатывать. Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперт оценил идею штрафа за отказ остановить авто
Фото: © ТАСС / Алеев Егор© ТАСС / Алеев Егор

Моржаретто отметил, что это уже третий проект кодекса, к которому есть еще множество вопросов. Например, формулировку об ответственности за неоднократный отказ остановить машину по требованию правоохранительных органов необходимо прописать более четко и понятно, чтобы ее могли верно трактовать.

«Когда я еду по лесной дороге, там стоит сотрудник и долго машет палкой. Я не понимаю — сотрудник ли это или какой-то бандит. Я, по сегодняшним правилам, могу доехать до ближайшего поста ГАИ пожаловаться и сказать, что я не понимаю. А тут могут расценить, как будто я убегаю. То есть это надо прописать более четко и более понятно», — отметил Моржаретто.

Ранее Минюст подготовил новую версию КоАП, которая предполагает в том числе реформирование «водительской» части кодекса.

Бортжурнал,Игорь Моржаретто,Минюст РФ,ГИБДД,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители