Эксперт оценил идею штрафа за отказ остановить авто

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что предложенные Минюстом нормы, отраженные в проекте нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) и предусматривающие ответственность водителей за ряд правонарушений, еще нужно обсуждать и дорабатывать. Об этом сообщает газета «Известия».
Моржаретто отметил, что это уже третий проект кодекса, к которому есть еще множество вопросов. Например, формулировку об ответственности за неоднократный отказ остановить машину по требованию правоохранительных органов необходимо прописать более четко и понятно, чтобы ее могли верно трактовать.
«Когда я еду по лесной дороге, там стоит сотрудник и долго машет палкой. Я не понимаю — сотрудник ли это или какой-то бандит. Я, по сегодняшним правилам, могу доехать до ближайшего поста ГАИ пожаловаться и сказать, что я не понимаю. А тут могут расценить, как будто я убегаю. То есть это надо прописать более четко и более понятно», — отметил Моржаретто.
Ранее Минюст подготовил новую версию КоАП, которая предполагает в том числе реформирование «водительской» части кодекса.