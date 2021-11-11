Эксперт оценил идею штрафа за отказ остановить авто

«Когда я еду по лесной дороге, там стоит сотрудник и долго машет палкой. Я не понимаю — сотрудник ли это или какой-то бандит. Я, по сегодняшним правилам, могу доехать до ближайшего поста ГАИ пожаловаться и сказать, что я не понимаю. А тут могут расценить, как будто я убегаю. То есть это надо прописать более четко и более понятно», — отметил Моржаретто.