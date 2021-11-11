«Колхозный» тюнинг: зрелище не для слабонервных

Владельцы авто не перестают удивлять своими «шедеврами». Предлагаем очередную подборку весьма необычного и неожиданного тюнинга.

Автомобили претерпевают не только внешнюю, но и внутреннюю доработку. Вполне приличный с виду автомобиль, внутри может выглядеть просто ужасно, благодаря стараниям «колхозного» дизайнера. Как например в этом случае. Владелец сделал позолоченный руль с парой пистолетов.

Очень необычное решение, которое будет понятно не каждому инженеру. Благодаря усердному тюнингу, рассмотреть, какой это был автомобиль изначально, просто невозможно. Здесь есть и выхлоп, и турбина, и воздушный фильтр, но почему эти элементы расположены так высоко?

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Тюнингованная ВАЗовская «пятерочка». Бампер пристроен от «Приоры», что-то невероятное создано из воздухозаборника.

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До такого, пожалуй, еще не додумался никто. Две Suzuki объединены в одно авто. Для чего были испорчены две неплохие машины и сможет ли такой необычный транспорт ездить по дорогам – неизвестно.