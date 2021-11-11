Как проверить подлинность ПТС

Покупка подержанного автомобиля – непростое дело, так как на этом рынке много мошенников. Чтобы не наткнуться на обман, нужно тщательно проверять машину и ее документы перед покупкой. Автоэксперты рассказали, как проверить на подлинность ПТС (паспорт транспортного средства).

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Почему важно проверить ПТС

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Если при простановке на учет в автоинспекции обнаружится, что номера автомобиля перебиты или ПТС поддельный, новому владельцу откажут в регистрации и изымут машину. Кроме того, это грозит уголовным делом по факту мошенничества, и придется доказывать свою невиновность, пишет 110km.

Что позволит проверить подлинность ПТС

Оригинал техпаспорта – бланк синего цвета из плотной качественной бумаги, размер которого составляет 20×31 см. У ПТС есть отличительные особенности, которые защищают его от подделывания:

специальная фактура бумаги;

номер и серия напечатаны высокой печатью, возвышающейся над бумагой;

специальные метки, исчезающие и появляющиеся под УФ-лампой;

элементы с рельефной печатью;

присутствуют водяные знаки RUS;

есть голограмма: ранее она имела вид прерывистой линии, а с 2008 года стала круглой, с машиной в середине.

Что такое дубликат ПТС

Если автомобиль часто менял хозяина, то в ПТС могли кончиться графы для их внесения. В этом случае автоинспекция выдает дубликат. Однако если у машины было менее шести владельцев, но при этом она имеет дубликат техпаспорта, – это должно насторожить.

По дубликату мошенники часто сбывают угнанные автомобили, а также машины, заложенные банкам и другим кредитным организациям.

Дубликат ПТС от оригинала отличается одной деталью – соответствующей печатью на документе. Если проверка истории автомобиля не выявила запрета на регистрацию, залога, численности в угоне, а VIN-номера на машине и в документе идентичны, сделку можно заключить по дубликату. При этом он должен иметь все элементы защиты, что и настоящий ПТС.

Как распознать поддельный ПТС

Чтобы проверить ПТС автомобиля, понадобятся лупа, фонарик и тщательный осмотр по следующим отличительным признакам:

глядя на просвет, вы должны увидеть водяные знаки RUS;

голограмма должна иметь четкие границы и не должна выпирать;

при наклоне документа на себя и подсвечивании фонариком над голограммой должна быть надпись "ПТС";

лупа поможет разглядеть в середине документа неразрывную надпись "паспорттранспортногосредства";

при изменении угла обзора цвет объемного рисунка будет меняться с зеленого на серый;

под названием должна нащупываться невидимая узорная линия.

Даже при визуальном отсутствии признаков подделки расслабляться рано. Перед покупкой также следует сверить VIN-номер в документе и на самом авто. Еще один вариант – договориться о передаче денег продавцу после прохождения машиной регистрации.