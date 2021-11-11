Как проверить подлинность ПТС

Покупка подержанного автомобиля – непростое дело, так как на этом рынке много мошенников. Чтобы не наткнуться на обман, нужно тщательно проверять машину и ее документы перед покупкой. Автоэксперты рассказали, как проверить на подлинность ПТС (паспорт транспортного средства).
Если при простановке на учет в автоинспекции обнаружится, что номера автомобиля перебиты или ПТС поддельный, новому владельцу откажут в регистрации и изымут машину. Кроме того, это грозит уголовным делом по факту мошенничества, и придется доказывать свою невиновность, пишет 110km.
Оригинал техпаспорта – бланк синего цвета из плотной качественной бумаги, размер которого составляет 20×31 см. У ПТС есть отличительные особенности, которые защищают его от подделывания:
Если автомобиль часто менял хозяина, то в ПТС могли кончиться графы для их внесения. В этом случае автоинспекция выдает дубликат. Однако если у машины было менее шести владельцев, но при этом она имеет дубликат техпаспорта, – это должно насторожить.
По дубликату мошенники часто сбывают угнанные автомобили, а также машины, заложенные банкам и другим кредитным организациям.
Дубликат ПТС от оригинала отличается одной деталью – соответствующей печатью на документе. Если проверка истории автомобиля не выявила запрета на регистрацию, залога, численности в угоне, а VIN-номера на машине и в документе идентичны, сделку можно заключить по дубликату. При этом он должен иметь все элементы защиты, что и настоящий ПТС.
Чтобы проверить ПТС автомобиля, понадобятся лупа, фонарик и тщательный осмотр по следующим отличительным признакам:
Даже при визуальном отсутствии признаков подделки расслабляться рано. Перед покупкой также следует сверить VIN-номер в документе и на самом авто. Еще один вариант – договориться о передаче денег продавцу после прохождения машиной регистрации.
Также следует проверить, является ли продавец владельцем по ПТС. Если это не так, продавец обязан предъявить доверенность от хозяина автомобиля на право продажи и получение денежных средств.