Таксист возит клиентов на БТР за $1000

Мерлин Бэтчелор из Англии подрабатывает таксистом и возит клиентов на своем бронетранспортере, пишет CBS News. За поездку мужчина берет примерно $1000.

Мужчина рассказал, что купил боевую машину за $35 тыс. на аукционе. Это бронетранспортер, но, по словам Мерлина, люди называют транспортное средство танком и приходят в восторг, когда встречают его на дороге.

«Сначала я подвозил соседей, потом друзей. Затем люди, которых я даже не знаю, спрашивали, могу ли я отвести их на выпускной или на другое мероприятие», — рассказал британец.

По словам Мерлина, его подработка таксистом — развлечение. Ему нравится кататься по улицам и видеть, как на такую машину реагируют пешеходы.

«Когда еду по улице, столько людей улыбается, все смеются, указывают пальцами», — поделился Бэтчелор.