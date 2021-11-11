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Англичанин подрабатывает таксистом и возит клиентов на своем бронетранспортере

Газета.Ru
4 часа назад

Мерлин Бэтчелор из Англии подрабатывает таксистом и возит клиентов на своем бронетранспортере, пишет CBS News. За поездку мужчина берет примерно $1000.

Таксист возит клиентов на БТР за $1000
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мужчина рассказал, что купил боевую машину за $35 тыс. на аукционе. Это бронетранспортер, но, по словам Мерлина, люди называют транспортное средство танком и приходят в восторг, когда встречают его на дороге.

«Сначала я подвозил соседей, потом друзей. Затем люди, которых я даже не знаю, спрашивали, могу ли я отвести их на выпускной или на другое мероприятие», — рассказал британец.

По словам Мерлина, его подработка таксистом — развлечение. Ему нравится кататься по улицам и видеть, как на такую машину реагируют пешеходы.

«Когда еду по улице, столько людей улыбается, все смеются, указывают пальцами», — поделился Бэтчелор.

Водитель добавил, что на данном этапе у него есть лицензия на доставку пассажиров только на свадьбы и похороны, но он надеется получить разрешение и на обычные перевозки.

Бортжурнал,
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