Kia показала новые изображения электрического EV9

Компания Kia опубликовала порцию новых изображений будущего большого кроссовера EV9, на которых показала не только внешний вид электрокара, но и частично раскрыли оформление салона. Судя по тизерам, EV9 получит руль необычной формы и единую панель, объединяющую виртуальную «приборку» и экран мультимедийной системы, а в экстерьере будут преобладать вертикальные линии. Дебют модели состоится на автосалоне AutoMobility в Лос-Анджелесе 17 ноября.

О кроссовере известно, что в его основе лежит платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), та же, на которой базируется Kia EV6 и Hyundai Ioniq 6 (обе эти модели уже подтверждены для российского рынка). В самой Kia обещают, что EV9 будет сочетать в себе «передовой дизайн, современное высокотехнологичное оснащение и прогрессивную электрическую установку», но никакой конкретики не приводят.

Kia

Kia

Kia

Kia

Kia

Kia

Салон электромобиля выполнен в концептуальном стиле: стилисты марки создали светлое пространство, «позволяющее трансформировать и адаптировать его для удобства путешествующих». Единую панель в компании называют «интерактивной» и отмечают «принципиально новый подход к традиционному рулевому колесу», которое по форме напоминает штурвал в электрокарах Tesla.

По слухам, в движение EV9 приводят два электромотора, один из которых установлен на передней оси, а второй — на задней. Их будет питать батарея емкостью 100 киловатт-часов, которая обеспечит запас хода на одной зарядке на уровне 500 километров.