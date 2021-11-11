Kia откажется от ДВС и очистит океаны от пластика

Компания Kia представила новый план развития, который поможет ей за несколько десятков лет превратиться в «поставщика экологических мобильных решений», а заодно достигнуть углеродной нейтральности. Ставка в нём сделана на электромобили, по крайней мере на ключевых рынках, и максимальное снижение выбросов парниковых газов наряду с их компенсацией: корейцы займутся очисткой океанов от пластика и восстановлением прибрежных водно-болотных угодий у себя на родине.

Фото: © Kia © Kia

Поскольку основная часть выбросов углекислого газа приходится на период эксплуатации автомобиля, то в Kia намерены постепенно отказываться от двигателей внутреннего сгорания. В Европе электрификация всего модельного ряда завершится к 2035 году, на других ключевых рынках — к 2040-му. Ну а ещё через пять лет компания сократит выбросы парниковых газов на 97 процентов от показателя 2019 года, причем декарбонизация затронет и цепочки поставок, и логистику, и производство.

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Уже со следующего года Kia начнется мониторить выбросы CO₂ компаний-партнеров и на основе собранных данные предлагать меры по их снижению. Ключевым элементом здесь станет переход на так называемую зеленую сталь, то есть выплавленную без использования ископаемого топлива — её уже применяют Volvo Cars, Volvo Construction Equipment и Mercedes-Benz. Те же выбросы, от которых не удастся избавиться, компания компенсирует внедрением углеродно-негативных проектов.

В октябре этого года The Ocean Cleanup успешно испытала вторую версию системы сбора пластика. Место испытаний — Большое тихоокеанское мусорное пятно.

К примеру, Kia поддержит нидерландскую некоммерческую фирму The Ocean Cleanup, занятую очисткой океанов от пластика. Корейцы хотят организовать замкнутую систему циркуляции сырья: они будут помогать с постройкой речных «Перехватчиков», судов для сборки и сортировки отходов, утилизировать мусор и после переработки использовать его в производстве автомобилей. К 2030 году доля вторсырья вырастет до 20 процентов, плюс с 2022-го вторую жизнь получат старые батареи от электромобилей (например, в стационарных накопителях).