Ford Mondeo останется седаном для Китая

Китайский сертификационный орган опубликовал информацию о седане Ford Mondeo нового поколения. Модель сохранит такой кузов исключительно на локальном рынке. Напомним, в Европе производство Mondeo будет прекращено в I квартале 2022 года.

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Модель нового поколения унифицирована с кросс-лифтбеком Ford Evos, который также был разработан китайскими специалистами. Mondeo вытянулся в длину до 4 935 мм, а колесная база теперь составляет 2 945 мм. Седан будет оснащаться двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с. Производство наладят в рамках СП с Changan.