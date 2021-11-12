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Ford Mondeo останется седаном для Китая

Autorating.ru
2 часа назад

Китайский сертификационный орган опубликовал информацию о седане Ford Mondeo нового поколения. Модель сохранит такой кузов исключительно на локальном рынке. Напомним, в Европе производство Mondeo будет прекращено в I квартале 2022 года.

Ford Mondeo останется седаном для Китая
Фото: autorating.ruautorating.ru

Модель нового поколения унифицирована с кросс-лифтбеком Ford Evos, который также был разработан китайскими специалистами. Mondeo вытянулся в длину до 4 935 мм, а колесная база теперь составляет 2 945 мм. Седан будет оснащаться двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 238 л.с. Производство наладят в рамках СП с Changan.

Одновременно с этим онлайн-база китайского ведомства пополнилась данными о соплатформенном седане Lincoln Zephyr. О бейдж-инжиниринге речи не идет – у новинки иные панели кузова. Длина седана составляет 4 982 мм, колесная база – 2 930 мм. Премьера модели состоится в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.

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