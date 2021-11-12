Эксперт рассказал про новые ловушки гаишников

Введение новых штрафных санкций в отношении автомобилистов может привести к росту числа взяток со стороны недобросовестных инспекторов ГИБДД. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Собеседник считает, что с введением норм из нового проекта КоАП все водители в России, прежде всего, столкнутся со штрафами за нечитаемые номера, а из-за этого они попадут под риск лишиться водительского удостоверения после второго нарушения. Соответствующая норма предусмотрена новой редакцией законопроекта о внесении изменений в КоАП, которую подготовил Минюст.

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Учитывая субъективизм сотрудников ГИБДД, несовершенство работы камер и расплывчатую формулировку, автомобилистам грозят многочисленные штрафы за опасное вождение, уверен вице-президент НАС. Эксперт остался недоволен идеей лишения прав до 1,5 лет за три грубых нарушения ПДД в течение года. Такими нарушениями называются, к примеру, проезд на красный свет и отказ уступить дорогу пешеходу.

«Мы очень скоро увидим сотрудников Госавтоинспекции, которые будут подстерегать водителей около пешеходных переходов. Учитывая, что есть определенные неточности в формулировках — не всегда понятно, что является «непропуском» пешехода, а что нет, — я подозреваю, что именно здесь будут выписывать первое, второе, а затем и третье нарушение. Таким образом, мы достаточно скоро увидим, что автомобилисты попадут на крючок этой коррупционной перспективы, что фундаментально неправильно», — сказал он.

В проекте КоАП появилось упоминание процедуры временного ограничения водительских прав до решения суда. Если водитель с ограниченным удостоверением сядет за руль, то ему грозит штраф в размере 1-3 тыс. рублей. Шапарин назвал эту меру противоречием принципу презумпции невиновности.

«Степень вины и наказание устанавливает суд. Поэтому нелогично лишать человека права управления транспортным средством, пока его вина не доказана. Таким образом, принцип презумпции невиновности полностью отменяется», — подчеркнул эксперт, отметив, что суды в России нередко перегружены, и рассмотрение дел может затянуться.