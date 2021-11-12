Suzuki анонсировала новинку

В соцсетях нескольких европейских подразделений Suzuki анонсировали некую новую модель: публикации сопровождаются тизерным снимком, на котором можно рассмотреть лишь часть передней оптики будущего автомобиля. С большой долей вероятности речь идет о следующем, третьем поколении SX4, также известным как S-Cross. Так ли это, мы узнаем уже скоро — премьера запланирована на 25 ноября 2021 года.

Фото: © Suzuki Italia / Twitter.com © Suzuki Italia / Twitter.com

В Twitter-аккаунте итальянского офиса Suzuki уточняют, что премьера состоится через две недели, при этом название модели не приводится. Представитель испанского подразделения марки в свою очередь подтвердил, что на ноябрь запланирован европейский дебют следующего поколения S-Cross (в России эта модель продается под названием SX4).

SX4/S-Cross второго поколения продается с 2013 года, а обновление модель пережила в 2016-м. В Европе S-Cross предлагается с 1,4-литровой бензиновой «турбочетверкой» с гибридным довеском. Привод — передний либо полный.

Что же касается планов марки на российский рынок, то никаких новинок в обозримом будущем ждать не стоит — об этом еще в апреле заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта. Тогда российский офис озвучил оптимистичный прогноз: продажи Suzuki в стране по итогам 2021 года могут превысить 10 тысяч автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь дилеры марки реализовали 8105 новых машин, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.