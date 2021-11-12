Какие машины чаще всего продают со скрученным пробегом

Каждая пятая машина на российской вторичке продается со скрученным пробегом. Чаще всего речь идет об авто старше 10 лет, сообщает издание «Автоновости дня».
Доля автомобилей старше 10 лет с уменьшенным пробегом составляет около 60%, а данные на одометре таких авто скручиваются в среднем на 60 тыс. км и более. Если говорить о машинах младше 6 лет, то у них в четыре раза реже занижают километраж, а делают это в среднем на 30 – 40 тыс. км.
Чаще всего скручивают пробег на авто марок Chrysler и Dodge — примерно в 40% случаев. В полтора раза реже занижают данные одометра на Infiniti, Jaguar, Land Rover и LADA. Реже всего подвергаются махинациям с пробегом автомобили марки Datsun — 9% случаев. Лидером по скрутке пробега среди китайских авто является марка Chery (16%).
Лидером среди зарубежных моделей с измененными данными преодоленного километража оказалась Nissan Teana — скрутке пробега подвергся каждый третий автомобиль.
Что касается кроссоверов и внедорожников, то неродной пробег чаще обнаруживается у BMW X5 и Volkswagen Touareg (по 20%). Самый лучший показатель в этом сегменте отмечен у Mazda CX-5. Он составляет 8% случаев.
На «Ладах» пробег скручивают приблизительно в 25% случаев. Чаще подвергаются махинациям модели семейства «Самара» первого поколения — 2108, 2109 и 21099 (44%). Реже это происходит с LADA XRay (3,4%).