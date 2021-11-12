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KIA представила спортивную версию Picanto

Car.ruиещё 1
51 минуту назад

Компания из Кореи KIA показала спортивную модификацию модели Picanto. Обновленный городской автомобиль получил значительные изменения.

KIA представила спортивную версию Picanto
Фото: KIA KIA

В китайском Макао проходит международная автовыставка, на которой производитель KIA представил свой новый проект - свежее исполнение Picanto GT-Line. Напомним, что популярный сити-кар является самым миниатюрным в модельном ряду KIA.

Как сообщают в компании, данное исполнение будет предназначено исключительно для автолюбителей в Европе. Главная особенность новой модификации - наличие в экстерьере деталей, которые подчеркивают динамику. В декоре производитель решил использовать элементы красного и черного цветов.

KIA

Салон у GT-Line полностью отвечает стандартному Picanto. На центральной консоли предусмотрен дисплей, а спортивная версия подчеркивается красными вставками. Известно, что в качестве силового агрегата применят литровый мотор на 76 л.с. Официальная премьера автомобиля в Европе состоится уже в следующем году.

Бортжурнал,Kia,
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