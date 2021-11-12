Цены на машины с пробегом резко выросли

В 2021 году автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет стали дороже на 42% относительно первых 10 месяцев прошлого года, средняя стоимость составила 930 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В некоторых крупных городах рост цен оказался заметнее, чем в среднем по России: на 60% в Санкт-Петербурге, на 55% в Новосибирске, на 54% в Москве, на 53% в Сочи и на 50% в Казани.

В этом году в рейтинге самых востребованных на рынке б/у авто в возрасте до 7 лет лидирует Lada Granta. Средняя цена машины составляет 395 тыс. руб., за год она выросла на 25,4%.