Цены на машины с пробегом резко выросли

В 2021 году автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет стали дороже на 42% относительно первых 10 месяцев прошлого года, средняя стоимость составила 930 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».
В некоторых крупных городах рост цен оказался заметнее, чем в среднем по России: на 60% в Санкт-Петербурге, на 55% в Новосибирске, на 54% в Москве, на 53% в Сочи и на 50% в Казани.
В этом году в рейтинге самых востребованных на рынке б/у авто в возрасте до 7 лет лидирует Lada Granta. Средняя цена машины составляет 395 тыс. руб., за год она выросла на 25,4%.
Первую пятерку популярных на «вторичке» машин дополнили Hyundai Solaris (715 тыс. руб.; +29,1%), Kia Rio (730 тыс. руб.; +25,9%), Lada Priora (395 тыс. руб.; +19,7%) и Toyota Camry (1,75 млн руб.; +34,6%).
Десятку замкнули Lada Vesta (640 тыс. руб.; +18,5%), Volkswagen Polo (727 тыс. руб.; +32,2%), Lada 4x4 (450 тыс. руб.; +21,6%), Lada Largus (569 тыс. руб.; +26,4%) и Renault Logan (500 тыс. руб.; +25,3%).
По словам экспертов, сейчас хороший момент для продажи машины благодаря дефициту в автосалонах и не столь активному предложению на вторичном рынке. Однако если существует потребность в покупке автомобиля, то лучше это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен.