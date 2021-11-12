Представлен новый президентский DS7 Crossback

В служебный автопарк президента Франции Эммануэля Макрона поступил новый DS7 Crossback Elysee, который отличается от предыдущего растянутой на 20 сантиметров колесной базой. Это бронированная версия гражданской модели, которую оснастили пуленепробиваемыми стеклами, «капитанскими» креслами, системой спецсвязи и проблесковыми маячками. Под капотом у такого автомобиля — гибридная силовая установка на 300 лошадиных сил.

На момент появления DS 7 Crossback на рынке в 2017 году, который совпал со вступлением Эммануэля Макрона в должность президента Франции, кроссовер считался самой технологически продвинутой моделью марки. Спустя четыре года Макрон сменил автомобиль на более современный: «президентский» кроссовер построили на базе полноприводной гибридной версии E-Tense 300.

В состав силовой установки входят 1,6-литровая «турбочетверка» и электромотор на задней оси, которые суммарно развивают 300 лошадиных сил.

Для Макрона подготовили удлиненный вариант кроссовера с более просторным салоном: колесная база увеличилась на 20 миллиметров, до 2938 миллиметров, а длина автомобиля составляет 4790 миллиметров. Не обошлось и без брони, хотя автопроизводитель не приводит уровень защиты, отмечая лишь пуленепробиваемые стекла.

На втором ряду вместо стандартного дивана установили два раздельных кресла, оснащенных подогревом, вентиляцией и электрорегулировками. Сиденья разделены широким центральным тоннелем с пультом управления, креплением для бумаг, беспроводной зарядкой для смартфона и несколькими USB-разъемами. В числе других особенностей «президентского» DS7 Crossback — 20-дюймовые диски, складные флагштоки на передних крыльях и проблесковые маячки, встроенные в радиаторную решетку.