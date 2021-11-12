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Праворульные автомобили стали популярны из-за качества и большого выбора моделей

Car.ruиещё 1
1 час назад

Автомобили с правым расположением руля раньше демонстрировали большую популярность в России. Эксперты объясняют это сразу несколькими причинами.

Названа причина популярности праворульных машин
Фото: Car.ruCar.ru

Праворульные транспортные средства пользовались и пользуются популярностью в России, в первую очередь, благодаря качеству. Еще одна причина - широкий выбор у производителей. Как правило, это комфортабельные и безопасные машины, несмотря на убеждения многих.

Кроме того, в сфере японских автомобилей трудно найти модели, которые похожи друг на друга в большинстве деталей - они все по-своему уникальны. Кроме того, японский транспорт становится приятным бонусом, когда граждане России строят собственные дома в рамках "Дальневосточный гектар" - есть возможность купить недорогой автомобиль и обустроить местную землю.

На Дальнем Востоке культура японского транспорта начала складываться еще в прошлом веке. В 1980 годах начали привозить первые экземпляры машин, а со временем Владивосток принял статус огромного рынка японской техники.

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