Как снимают детали с автомобилей во дворах

Число краж колес, эмблем, магнитол и зеркал с машин выросло до 30% с начала года

Фото: из личного архива из личного архива

Количество случаев кражи некоторых автозапчастей с припаркованных автомобилей, выросло практически на треть, выяснила «Газета.Ru». Только в этом месяце по Москве прокатилась волна краж зеркал заднего вида. Расследование таких случаев возможно только по данным с камер наблюдения, а злоумышленники часто не просто похищают детали, но и вымогают у автовладельцев деньги, говорят эксперты.

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С начала этого года по октябрь в России резко выросли правонарушения связанные с незаконным снятием автодеталей с припаркованных автомобилей, свидетельствует отчет компании «Ренессанс Страхование», подготовленный по запросу «Газеты.Ru». Так, кража элементов экстерьера (эмблемы, молдинги и пр.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 28%.

Воровство дополнительного оборудования внутри салона (магнитола, акустика и другое) повысилось на 17%, кража колес выросла на 14%, а уделять внимание конструктивным элементам автомобиля (дворники, зеркала, противотуманные фары и прочее) автомобильные воры стали на 18% чаще, отметили в «Ренессанс Страховании».

В «АльфаСтраховании» в свою очередь отметили, что в 2021 году чаще всего россияне сталкивались с кражей запчастей на Урале и в Сибири, в прошлом году такие случаи встречались на юге России. Среди заявленных убытков были случаи кражи всех четырех колес автомобиля или его отдельных частей: аккумулятора, выхлопной трубы.

«Также имеются случаи хищения значительного объема деталей, то есть фактически разбора машины «по кругу» (фары, противотуманные фонари, габаритные фонари, бампер, зеркала, щетки, молдинги)», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

Свою историю рассказала «Газете.Ru» и жительница Москвы по имени Анастасия (фамилия известна редакции). С принадлежащего ей лифтбэка Audi A7, который был припаркован во дворе жилого дома в районе станции метро Павелецкая, 1 ноября сняли сразу оба наружных зеркала.

«Я утром вышла из дома, собиралась ехать по делам, и обнаружила, что у машины нет стекол в зеркалах заднего вида.

Потом, когда приехала полиция, они сказали, что в районе это уже пятый вызов за день – и именно по Audi,– рассказала пострадавшая «Газете.Ru». – Я знала, что во дворе стоит еще одна Audi той же модели, что и у меня, подошла к ней, и увидела, что у этой машины нет одного стекла в зеркале».

Анастасия позвонила владельцу пострадавшей машины, который, вероятно, также обратился в полицию. Также в одном из соседних дворов от аналогичных действий злоумышленников пострадал автомобиль Range Rover, сообщила пострадавшая. С ее собственной Audi A7 зеркала сняли аккуратно, без лишних повреждений. Владельцам других машин повезло меньше.

«Оперативники сказали, что в этом районе подобных вызовов, да еще в таком массовом количестве, не было с марта. Они также спросили про уровень ущерба от кражи для моей семьи», — говорит она.

В зависимости от комплектации, зеркальные элементы для Audi A7 могут стоить от 7 до 30 тыс. рублей, уточнили «Газете.Ru» в одном из официальных дилерских центров Audi в Москве.

По словам Анастасии, полицейские сказали ей, что шансы найти злоумышленников есть, потому что такими кражами как правило занимаются люди, которые и раньше этим промышляли, отсидели срок, освободились и вернулись к прежним делам. Во дворе, где произошла кража, установлены камеры наблюдения, одна из них направлена прямо на автомобиль, однако в день кражи полицейские отказались от помощи самой автовладелицы в получении доступа к видеозаписи – отметив, что разберутся своими силами. В четверг полиция снова приезжала к этому же дому.

Подобные случаи время от времени заканчиваются поимкой подозреваемых. Так, в августе МВД отчиталось о задержании безработного уроженца Челябинска, который снял зеркала с 14 автомобилей в Басманном районе Москвы. Украденные детали злоумышленник продавал с помощью сервисов бесплатных объявлений и в частных автомастерских. Автовладельцам он причинил ущерб на сумму более 650 тыс. рублей, уточнили в полиции.

Случаи краж деталей с автомобилей на некоторое время были забыты, однако в последнее время эта практика возрождается – во многом это связано с ухудшением экономической ситуации, считают эксперты.

«Мелкое воровство из автомобилей – тема, которая была забыта лет на десять, но сейчас она возвращается. Воруют шильдики, колеса, пока мы еще не видели, чтобы били стекла – но я думаю, и до этого дойдет,— говорит «Газете.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, — Люди теряют работу, многие вообще живут по принципу «не поработал – не поел». Это симптом того, что в обществе появилось какое-то количество людей, у которых нет источника средств».

Расследовать это можно только по записи с видеокамер и никак иначе, добавляет эксперт, если люди не попали в объектив или были в масках – вряд ли кто-то их будет искать другими способами. Воровство зеркальных элементов – распространенная практика, потому что это довольно легко, но при этом приносит понятный доход тем, кто этим занимается, констатирует Шкуматов.

Помимо кражи зеркал с машин на продажу злоумышленники практикуют вымогательство денег с автовладельцев за их возврат, пользуясь сим-картами на чужое имя и электронными кошельками, говорит вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин, сам дважды столкнувшийся с такой проблемой.

«В моем случае злоумышленник был пойман, потому что не надевал ни капюшон, ни маску. Сейчас это будет гораздо сложнее, потому что на улицах человек в маске не привлекает такого внимания, как это было 2-3 года назад, — рассказал Шапарин «Газете.Ru».



— И по мере ухудшения экономической ситуации в стране таких случаев будет больше. Я решил вымогателю не платить и покупал новые зеркала сам, а мой сосед перевел деньги, но возвращенные зеркала все равно оказались треснутыми».

Распространение воровства деталей машин прямо связано с тем, что ответственность за такие действия невысока из-за заниженной суммы причиненного ущерба, и злоумышленники этим пользуются, добавляет эксперт.