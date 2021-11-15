Какой огнетушитель выбрать для машины

Самый распространенный в легковых машинах двухлитровый автомобильный огнетушитель малоэффективен для борьбы с огнем. Автомобиль, особенно возрастной, с электрикой в плохом состоянии, потенциально склонен к возгоранию. Легковушка выгорает за 4-6 минут, а потушить ее самостоятельно можно лишь на начальном этапе, отмечают в МЧС. О том, как решить эту проблему — в материале «Газеты.Ru».

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Чаще всего для оснащения машин применяются порошковые огнетушители, углекислотные эффективны, но более тяжелы, а в случае с водоэмульсионными баллонами со временем появляется опасность замерзания их содержимого при очень низких температурах, говорят эксперты по пожарной безопасности.

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По действующим нормативам в автомобиле должен быть огнетушитель с огнетушащим веществом массой не менее 2 кг (ОП-2). Но лучше, если в машине будет находиться 4-килограммовый порошковый огнетушитель ОП-4, объясняет председатель «Ассоциации отечественных организаций потребителей и производителей противопожарного оборудования», соруководитель компании «Ярпожинвест» Олег Воронов.

«Углекислотный менее удобен, баллон для него рассчитан на рабочее давление 70 атмосфер, делается из толстостенной трубы, и такой огнетушитель раза в два тяжелее. Кроме того, его нужно более аккуратно хранить», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Воронов.

Порошковые огнетушители рассчитаны на все типы возгораний, которые могут произойти в машине, углекислотные наиболее эффективно справляются с тушением электрооборудования. Эти типы может заменить огнетушитель на воздушно-эмульсионной основе объемом минимум 5 литров (ОВЭ-5), отметила представитель «Магазина 01» и инструктор пожарного тренинга «Практика 112» Алевтина Щербина.

«Воздушно-эмульсионного огнетушителя такого объема будет достаточно, чтобы ликвидировать возгорание в первые минуты. Стандартный порошковый огнетушитель на 2 кг скорее всего не справится, лучше всего иметь в машине огнетушитель ОП-4», — советует в разговоре с «Газетой.Ru» Щербина. — Можно держать в машине два огнетушителя, по одному в салоне и багажнике. Воспользовавшись первым, маленьким, вы выиграете время, чтобы добежать до багажника и достать второй огнетушитель большего объема».

Для того, чтобы закрепить огнетушитель в салоне, существуют специальные автомобильные кронштейны. Полезно иметь в машине противопожарную кошму — огнеупорное покрывало, с помощью которого можно перекрыть поступление воздуха к очагу возгорания и приостановить распространение пожара. При хранении огнетушителя в багажнике важно, чтобы он был надежно закреплен — в противном случае есть шансы, что пломба на нем со временем отломится и устройство сработает самопроизвольно либо постепенно стравит давление.

В Западной Европе широко используются огнетушители на водоэмульсионной основе: они довольно эффективны, безопасны для окружающей среды, но чувствительны к окружающей температуре, предупреждает Олег Воронов из «Ярпожинвеста».

«Соли, которые применяются в качестве добавки против замерзания, со временем выпадают в осадок, и может получиться, что содержимое огнетушителя замерзнет при более высокой температуре, чем заявлена в маркировке», — говорит он.

Чем их наполняют

Порошки в огнетушителях бывают двух типов: ABC (фосфата аммония дигидрофосфата и сульфата аммония) и BC (на основе гидрокарбоната натрия).Мало кто на это обращает внимание, но порошки ABC тушат продукты горения дерева, а также бензин и продукты горения углеводородов. BC же рассчитан только на углеводороды, объясняет Олег Воронов из «Ярпожинвеста». Для машин подходят и один, и другой с точки зрения нормативных документов, но лучше все же выбирать более универсальные – класса ABC, советует собеседник.

При этом в случае с порошковыми огнетушителями, по словам эксперта, остро стоит проблема фальсификации – многие производители используют более дешевый наполнитель, несоответствующий маркировке, а потребителю это выявить невозможно.

Аналогичная проблема может возникнуть и при перезарядке баллона — владелец не может проконтролировать, заменили порошок внутри огнетушителя или просто переклеили этикетку, отмечает Воронов, при этом углекислотные огнетушители фальсифицировать таким образом невозможно.

Срок годности порошкового огнетушителя — 5 лет, но на практике следует периодически контролировать показания индикатора давления. Если оно упало, то огнетушитель подлежит замене.

Как хранить и тушить

Автомобильный огнетушитель лучше всего размещать в салоне, а не в багажнике, как это принято в России, предупреждает автовладельцев МЧС. В случае, если машина загорится, на счету каждая секунда — и важно, чтобы доступ к устройству для первичной борьбы с огнем не был затруднен.

Автомобиль выгорает полностью за 4-6 минут. И если пламя сильно разгорелось, то уже не стоит рисковать — нужно отбежать на безопасное расстояние из-за риска взрыва бензобака.

«Необходимо помнить, что огнетушители как первичное средство тушения эффективны в первые пару минут. Когда возгорание происходит под капотом, люди совершают очень распространенную ошибку – подбегают с огнетушителем и широко распахивают капот. Происходит вброс кислорода и пламя быстро разгорается», — говорит инструктор Алевтина Щербина.

По ее словам, нужно действовать иначе — приподнимать капот на 10-15 сантиметров, причем делать это обязательно в перчатках. Брезентовые перчатки или рукавицы в машине обязательно должны быть, а лучше всего действовать вдвоем.

После этого нужно сделать несколько коротких залпов огнетушителем, сбить пламя и снова закрыть капот, а потом выждать около 10 секунд — после этого можно открывать капот снова и продолжать тушение огня, объясняет она. Можно в это время также направить огнетушитель на очаг возгорания в моторном отсеке снизу, из-под днища автомобиля. Также важно помнить, что объем огнетушителя ограничен, и его заряд следует расходовать экономно.

Углекислотный огнетушитель нужно направлять на корень очага возгорания, порошковым тушить вокруг него.

Под действием температуры порошковая взвесь запекается, образует паронепроницаемую пленку, и не допускает поступления кислорода, углекислота просто вытесняет кислород.