General Motors перестанет оснащать машины подогревом сидений

Концерн General Motors временно будет продавать автомобили без систем подогрева сидений и вентиляции из-за дефицита микрочипов, сообщает Automotive News.

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С 15 ноября в США некоторые модели будут оснащаться подогревом и вентиляцией кресел только в топовых комплектациях. Кроме того, часть линейки лишится опции подогрева рулевого колеса.