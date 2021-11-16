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General Motors перестанет оснащать машины подогревом сидений

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Концерн General Motors временно будет продавать автомобили без систем подогрева сидений и вентиляции из-за дефицита микрочипов, сообщает Automotive News.

General Motors перестанет оснащать машины подогревом сидений
Фото: chevrolet.comchevrolet.com

С 15 ноября в США некоторые модели будут оснащаться подогревом и вентиляцией кресел только в топовых комплектациях. Кроме того, часть линейки лишится опции подогрева рулевого колеса.

Дефицит комплектующих затронет множество популярных моделей кроссоверов и пикапов, включая Chevrolet Blazer, Colorado, Equinox, Silverado, Traverse, Tahoe, Suburban и Yukon, а также GMC Canyon, Terrain, Acadia и Sierra. В качестве компенсации покупателям предложат скидку в размере до $500, в General Motors также изучают возможность дооснащения автомобилей в будущем.

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