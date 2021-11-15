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Обновлен самый мощный и экономичный Geely Coolray

Motor.ru
1 час назад

Geely обновила самую мощную и экономичную версию кроссовера BinYue (продаётся в странах СНГ под именем Coolray). Подзаряжаемый гибрид доработан по аналогии с обычными BinYue. Появилась радиаторная решётка в X-стиле, иные бамперы, колёсные диски нового дизайна, а главное техническое новшество — увеличение запаса хода без активации двигателя внутреннего сгорания с 62 до 85 километров. Силовая установка изменениям не подверглась.

Обновлен самый мощный и экономичный Geely Coolray
Фото: © Geely © Geely
Geely

Под капотом заряжаемого гибрида Geely BinYue ePro 177-сильная «турботройка» объёмом 1,5 литра, которая работает в связке с электромотором, встроенным в 7-ступенчатый преселективный «робот». Пиковая отдача системы — прежние 258 лошадиных сил и 415 Нм.

Вслед за обычными Geely BinYue версия ePro получила мультимедиасистему с 12,3-дюймовым тачскрином и иной селектор трансмиссии, а перечень отделочных материалов расширен. За счёт чего удалось добиться увеличения автономности на электротяги более чем на треть не сказано, но похоже кроссовер получил иной литий-ионный тяговый аккумулятор.

В Поднебесной базовый заряжаемый гибрид Geely стоит 119 800 юаней (1,37 миллиона рублей), а за максимально оснащённый кроссовер BinYue ePro нужно выложить 133 800 юаней (1,53 миллиона рублей). Таким образом, новинка замахнулась на статус самого дешёвого «розеточного» кроссовера на китайском рынке.

Бортжурнал,Кроссовер,Geely,
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