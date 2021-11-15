Трехцилиндровый Toyota Yaris прокачали до 480 сил

Бюро Powertune Australia умудрилось прокачать трёхцилиндровый Toyota GR Yaris до 480 лошадиных сил с минимумом вложений, сохранив практически всю начинку двигателя. Увеличить мощность на 75 процентов удалось, заменив турбонагнетатель, топливный насос, пружины клапанов, выпускную систему, а также перепрошив электронный блок управления. Цель впечатляющей форсировки — проехать с места четверть мили быстрее десяти секунд.

Фото: © Powertune Australia © Powertune Australia

Toyota GR Yaris — омологационная полноприводная модель, созданная по мотивам гоночного болида для участия в Чемпионате мира по ралли (FIA WRC).

С завода «турботройка» G16E-GTS объёмом 1,6 литра развивает 272 лошадиные силы, но австралийские мотористы спустя несколько месяцев тестов нашли резервы для увеличения мощности.

Апгрейд трёхцилиндрового турбомотора происходил в несколько этапов — отдачу повышали до 362 и 435 сил, а планка 480 метрических лошадиных сил (352,6 киловатта) покорилась только сейчас, причём результат достигнут на смеси Е85. Всякий раз мощность замеряли «с колёс» на диностенде, так что без учёта трансмиссионных потерь производительность окажется ещё выше, и не за горами двукратное увеличение мощности.