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Моторы Volvo и Volkswagen вошли в рейтинг самых надежных дизельных двигателей в 2021 году

Car.ru
1 час назад

Автомобили с дизельными агрегатами очень надежные, но только если их правильно эксплуатировать и обслуживать. Дизельные моторы Volvo и Volkswagen вошли в перечень самых безопасных на российском рынке.

Рейтинг самых надежных дизельных моторов на российском рынке
Фото: Car.ruCar.ru

Лидером рейтинга стали агрегаты немецкого производителя Mercedes-Benz. Дизельные моторы используются инженерами марки для установки в модели E-класса и C-класса, а также коммерческие Vito и Sprinter. На втором месте расположился баварский бренд BMW. Среди самых надежных агрегатов компании можно выделить M57 и 2,0-литровый 4-цилиндровый «дизель» с индексом N47TU.

Volvo занимает третью строчку рейтинга. Производитель продолжает устанавливать в выпускаемые транспортные средства 5-цилиндровые 2,4-литровые дизельные моторы D5 первого поколения 244T.

На четвертом и пятом месте расположились Peugeot-Citroen и Volkswagen. Выпускаемые силовые агрегаты отличаются выносливостью и доступным обслуживанием. У последнего бренда самой удачной считается линейка моторов EA288. Они используются для установки в автомобили Volkswagen, Skoda и Audi.

Бортжурнал,Skoda,Volvo,BMW,Audi,Volkswagen,Mercedes-Benz,
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