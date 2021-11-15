Рейтинг самых надежных дизельных моторов на российском рынке

Автомобили с дизельными агрегатами очень надежные, но только если их правильно эксплуатировать и обслуживать. Дизельные моторы Volvo и Volkswagen вошли в перечень самых безопасных на российском рынке.

Лидером рейтинга стали агрегаты немецкого производителя Mercedes-Benz. Дизельные моторы используются инженерами марки для установки в модели E-класса и C-класса, а также коммерческие Vito и Sprinter. На втором месте расположился баварский бренд BMW. Среди самых надежных агрегатов компании можно выделить M57 и 2,0-литровый 4-цилиндровый «дизель» с индексом N47TU.

Volvo занимает третью строчку рейтинга. Производитель продолжает устанавливать в выпускаемые транспортные средства 5-цилиндровые 2,4-литровые дизельные моторы D5 первого поколения 244T.