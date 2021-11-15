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Как уменьшить расход топлива зимой: четыре простых способа

Профиль
49 минут назад

В холодное время года расход топлива на автомобилях увеличивается по ряду причин: автовладельцы дольше прогревают мотор, включают обогрев стекла, сидений, зеркал, а также отопитель салона. Кроме того, ездить по грязи и снегу всегда тяжелее, чем по сухому асфальту.

Как уменьшить расход топлива зимой
Фото: ©depositphotos.com©depositphotos.com

Автоэксперты заявляют, что существует множество способов снижения расхода топлива зимой. Самые простые и эффективные из них перечислил "За рулем".

Правильно прогреть машину

Прогрев автомобиля не должен быть слишком длительным. Нужно запустить двигатель, очистить машину от наледи и снега, и неспеша выехать со двора или парковки. Времени, которое уходит на очистку авто, вполне достаточно для того, чтобы мотор прогрелся.

Выставить нужное давление в шинах

Когда температура на улице снижается, давление в шинах падает. Из-за этого растет расход топлива. Поэтому в холодное время года важно поддерживать давление в оптимальном состоянии. Рекомендации производителя по этому поводу можно посмотреть на торце водительской двери, либо в инструкции к автомобилю. Если давление заметно ниже рекомендованного, следует подкачать колеса.

Сбросить балласт

От ненужных вещей в багажнике автомобиля лучше избавиться, так как это лишний балласт, на перевозку которого затрачивается больше топлива. Также следует снять багажник с крыши, так как он увеличивает аэродинамическое сопротивление и расход топлива. По этой же причине важно счищать сугробы с крыши перед каждой поездкой.

Изменить манеру вождения

Ни один из вышеперечисленных способов не сыграет большой роли при неспокойной и "рваной" манере вождения. Поэтому зимой эксперты советуют не тормозить и не разгоняться слишком резко.

Многие российские автомобилисты пытаются сэкономить на услугах АЗС. О мифах и реальных способах экономии на заправке машин ранее рассказал Profile.ru.

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