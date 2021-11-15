Составлен рейтинг надежных китайских авто с пробегом

Китайское отделение компании J.D. Power опубликовал очередное исследование о надежности автомобилей, которые представлены на рынке КНР. Для этого они опросили 37 тысяч владельцев машин разных марок с пробегом от 13 до 48 месяцев и определили количество жалоб на каждые 100 автомобилей. Эксперты пришли к неожиданному выводу: владельцы машин премиум-класса сталкиваются с проблемами чаще, чем те, кто ездит на автомобилях масс-маркета. На основе полученных данных был составлен рейтинг китайских марок, которые выпускают самые надежные автомобили.

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Автовладельцев, участвующих в исследовании, просят оценить внешний вид автомобиля, салон, мультимедийную систему, навигацию, работу двигателя, трансмиссии и так далее, — всего 177 параметров. Из количества выявленных проблем на 100 машин одной марки складывается общая оценка. Так, например, автомобили премиум-класса возрастом 13-18 месяцев в среднем имеют на 5,9 проблемы на 100 машин меньше, чем массовые. В возрасте от 30 до 48 месяцев ситуация обратная: жалобы на премиальные автомобили множатся, в то время как у массовых машин выявляют на 6,4 проблемы меньше.

jdpower.com // Рейтинг китайских марок, которые выпускают самые надежные автомобили

Что же касается рейтинга надежности, то среди китайских марок лучшим оказался Hongqi (принадлежит FAW). На втором месте Wey (Great Wall), а замыкает тройку малоизвестная марка Soueast. Следом идут выкупленная у британцев MG, затем Chery, Lynk & Co (принадлежит Geely) и сама Geely. Три модели разных классов получили самую высокую оценку надежности: это BYD Qin Pro, Chery Tiggo 3x и Changan Oshan A60.

Если говорить о премиальных брендах, то специалисты J.D. Power отмечают надежность Porsche, Land Rover и BMW.