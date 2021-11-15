Резко выросли кражи запчастей с припаркованных авто

За первые 10 месяцев 2021 года в России резко выросли кражи некоторых автозапчастей с припаркованных автомобилей, свидетельствует из отчета компании «Ренессанс Страхование», который был подготовлен по запросу «Газеты.Ru».

Фото: Константин Чалабов/РИА «Новости» Константин Чалабов/РИА «Новости»

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кражи элементов экстерьера (эмблемы, молдинги) выросли на 28%. Дополнительное оборудование из салона (магнитола, акустика и другое) стали похищать на 17% чаще, кражи колес выросли на 14%. Также автомобильные воры стали на 18% больше уделять внимание конструктивным элементам машин (дворники, зеркала, противотуманные фары и прочее).