Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

В России кражи колес с авто увеличились на 14%

Газета.Ru
2 часа назад

За первые 10 месяцев 2021 года в России резко выросли кражи некоторых автозапчастей с припаркованных автомобилей, свидетельствует из отчета компании «Ренессанс Страхование», который был подготовлен по запросу «Газеты.Ru».

Резко выросли кражи запчастей с припаркованных авто
Фото: Константин Чалабов/РИА «Новости»Константин Чалабов/РИА «Новости»

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кражи элементов экстерьера (эмблемы, молдинги) выросли на 28%. Дополнительное оборудование из салона (магнитола, акустика и другое) стали похищать на 17% чаще, кражи колес выросли на 14%. Также автомобильные воры стали на 18% больше уделять внимание конструктивным элементам машин (дворники, зеркала, противотуманные фары и прочее).

Эксперты рассказали, что расследование правонарушений, связанных с незаконным снятием автодеталей с припаркованных автомобилей, возможно только по данным с камер наблюдения. При этом злоумышленники часто не просто похищают детали, но и вымогают у автовладельцев деньги.

Бортжурнал,Ренессанс Страхование,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители