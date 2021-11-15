Toyota слегка обновила RAV4

Компания Toyota представила обновленный кроссовер RAV4 для североамериканского рынка.
Автомобиль получил новые светодиодные фары, расширенный список комплектаций и набор колёсных дисков. Список оснащения теперь включает восьмидиапазонную электрорегулировку пассажирского кресла, контурную подсветку интерьера и запирающийся перчаточный ящик.
Техническая начинка, по-видимому, осталась прежней: это 2,5-литровый бензиновый мотор и гибридные модификации на основе этого же четырёхцилиндрового мотора.
Официальная премьера североамериканского кроссовера Toyota RAV4 состоится через месяц, тогда же раскроют и остальную информацию об обновленном автомобиле. В России модернизированный вариант тоже появится, но подробности о модели мы узнаем только в следующем году.