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Toyota слегка обновила кроссовер RAV4

Wroom.ru
2 часа назад

Компания Toyota представила обновленный кроссовер RAV4 для североамериканского рынка.

Toyota слегка обновила RAV4
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Автомобиль получил новые светодиодные фары, расширенный список комплектаций и набор колёсных дисков. Список оснащения теперь включает восьмидиапазонную электрорегулировку пассажирского кресла, контурную подсветку интерьера и запирающийся перчаточный ящик.

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Техническая начинка, по-видимому, осталась прежней: это 2,5-литровый бензиновый мотор и гибридные модификации на основе этого же четырёхцилиндрового мотора.

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Официальная премьера североамериканского кроссовера Toyota RAV4 состоится через месяц, тогда же раскроют и остальную информацию об обновленном автомобиле. В России модернизированный вариант тоже появится, но подробности о модели мы узнаем только в следующем году.

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