Toyota слегка обновила RAV4

Техническая начинка, по-видимому, осталась прежней: это 2,5-литровый бензиновый мотор и гибридные модификации на основе этого же четырёхцилиндрового мотора.

Официальная премьера североамериканского кроссовера Toyota RAV4 состоится через месяц, тогда же раскроют и остальную информацию об обновленном автомобиле. В России модернизированный вариант тоже появится, но подробности о модели мы узнаем только в следующем году.