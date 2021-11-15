В России стартовали продажи обновленного Kia Ceed

Автопроизводитель KIA подготовил для рынка России обновленное исполнение модели Ceed. Автомобиль официально поступил в продажу.

Фото: KIA KIA

Дилерские центры марки KIA приступили к продаже обновленных Ceed в кузове хэтчбек и Ceed SW в кузове универсал. Стоимость первого, в базовой версии, составляет 1 564 900 рублей, в топовой - 2 109 900 рублей. Универсал будет предлагаться жителям России по цене 1.6 - 2.17 млн рублей.

Еще одна новинка у дилеров KIA - кроссовер XCeed 2022 модельного года. Он будет предлагаться в продаже в 4 исполнениях стоимостью 1 874 900 - 2 349 900 рублей.

Одно из отличий обновленных автомобилей - сменившийся логотип марки. Кроме того, в некоторых комплектациях транспортные средства оснащены комплексом телематики. Компания предусмотрела для обновленных Ceed/SW и XCeed новую моторную гамму. Вместо двигателя 1.4 T-GDI теперь используется 1.5 T-GDI, который работает вместе с 7-ступенчатой роботизированной КПП.