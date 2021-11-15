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Новый Suzuki SX4 засняли рядом с Vitara

Car.ru
46 минут назад

Suzuki готовится к смене поколения модели SX4, которая на рынках других стран известна под названием S-Cross.

Suzuki SX4 2022 засняли рядом с Vitara
Фото: Car.ruCar.ru

Презентация автомобиля запланирована на 25 ноября текущего года. В преддверии показа в Сети появились фотографии транспортного средства, сделанные без камуфляжа. Рассматривая их можно сказать, что обновленный автомобиль будет иметь совершенно иной экстерьер в сравнении с предшественниками.

Покатая крыша и рифленый капот относят модель к SUV-сегменту. Изменившаяся решетка радиатора, иные фары головной оптики и массивный передний бампер только добавляют SX4 грациозности и стиля. Технические подробности пока не озвучены. Под капотом может расположиться 1,5-литровый мотор, работающий в паре с шестиступенчатой "механикой" или "автоматом". Привод передний или полный.

Car.ru

Также не исключено появление и полностью электрифицированной версии SX4. Возможно и сохранение актуальной моторной гаммы, а именно 1,4-литрового 127-сильного двигателя.

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