Почему при торможении вибрирует руль?

Наш постоянный читатель периодически покупает для работы подержанные автомобили. На этот раз он приобрел Hyundai Accent 2012 г.в.

Машина была в хорошем состоянии. Но не так давно во время торможения стали проявляться вибрации на рулевом колесе. Знакомый механик подсказал автолюбителю, что такое поведение машины может быть вызвано повреждением колодок или ступицы.

Замена колодок к положительному результату не привела. Следующим этапом было изучение ступицы.

Недолго думая, наш собеседник заменил ступицу колеса, которое вызывало больше подозрений по части угла отклонения.

Автолюбитель не прогадал. Замена ступицы дала свой результат. Вибрации исчезли.

Таким образом наш читатель убил сразу двух зайцев: заменил колодки, которые уже довольно скоро нужно было и так менять, и устранил опасные вибрации в рулевом колесе.