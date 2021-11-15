Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Две причины возникновения биения руля при торможении

Car.ru
2 часа назад

Наш постоянный читатель периодически покупает для работы подержанные автомобили. На этот раз он приобрел Hyundai Accent 2012 г.в.

Почему при торможении вибрирует руль?
Фото: Car.ruCar.ru

Машина была в хорошем состоянии. Но не так давно во время торможения стали проявляться вибрации на рулевом колесе. Знакомый механик подсказал автолюбителю, что такое поведение машины может быть вызвано повреждением колодок или ступицы.

Замена колодок к положительному результату не привела. Следующим этапом было изучение ступицы.

Недолго думая, наш собеседник заменил ступицу колеса, которое вызывало больше подозрений по части угла отклонения.

Автолюбитель не прогадал. Замена ступицы дала свой результат. Вибрации исчезли.

Таким образом наш читатель убил сразу двух зайцев: заменил колодки, которые уже довольно скоро нужно было и так менять, и устранил опасные вибрации в рулевом колесе.

Ведь эти самые вибрации - это не только дискомфорт для водителя, но и серьезная опасность для всех, кто находится в авто. Ведь если бы проблему не устранили своевременно, однажды машина могла стать неуправляемой.

Бортжурнал,Hyundai Accent,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители