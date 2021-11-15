Skoda может выпустить субкомпакт меньше Lada XRay Cross

Глава компании Skoda Томас Шефер поделился планами бренда относительно разработки новых моделей. По словам топ-менеджера, специалисты рассматривают возможность выпуска нового субкомпактного кроссовера, длина которого составит около четырех метров. Чтобы проекту дали «зеленый свет» необходимо просчитать рентабельность, а также проработать до мельчайших деталей дизайн будущей модели.

Фото: © Skoda © Skoda

Томас Шефер заявил, что сегмент автомобилей, длина которых составляет менее четырех метров, крайне сложен. Создавая субкомпактные модели, специалисты должны досконально проработать дизайн транспортного средства, а также просчитать его рентабельность. По мнению главы марки, привлекательная внешность является одним из главных составляющих успеха для компактных машин. Причем экстерьер должен отвечать запросам любого автомобильного рынка.

Топ-менеджер подчеркнул, что для создания новой модели у компании есть главное – собственная платформа, которая составляет около 70 процентов от общей стоимости автомобиля. Теперь же инженерам предстоит продумать дизайнерские решения, а также посмотреть на рентабельность уже реализованных похожих проектов, таких как Skoda Kushaq, дебютировавший на индийском рынке. При 2651-миллиметровой колесной базе длина кузова «паркетника» составляет 4221 миллиметров.

Если проекту дадут «зеленый свет» новый субкомпактный кроссовер Skoda может стать короче, чем Lada XRay Cross. Габариты отечественной модели составляют 4171 миллиметр.