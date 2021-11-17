Какие новинки готовит Kia

Мир постоянно меняется. Появляются новые разработки, в том числе в автопроме. Несмотря на пандемию, южнокорейская компания Kia продолжает удивлять нас своими новинками.

Фото: Kia Kia

Kia Sportage. Новый автомобиль пятого поколения. Официальное представление состоялось летом текущего года. В Южной Корее начались первые продажи. Что касается нашей страны, то модель появится не раньше 2022 года.

Kia

Кузов кроссовера абсолютно новый, полностью видоизменили салон, техническую начинку. О стоимости и комплектации пока ничего неизвестно, но в ближайшее время информация появится. Предполагается, что новое поколение Kia Sportage будет предлагаться по цене 1 814 900 рублей.

Kia Cerato 2021. Еще один автомобиль, обновления которого ждут с нетерпением. На официальном сайте компании опубликованы фотографии рестайлинговой версии. В России он дебютировать не успел, но по предварительной информации ждать осталось недолго.

Kia

Kia K5 2021. Прибытие нового автомобиля ожидается ближайшим летом. Судя по тому, насколько быстро оформляются предзаказы, России новинка пришлась по душе. Главная причина столь повышенного внимания – новый экстерьер. Он собрал неимоверное количество отзывов не только на своей родине, но и в Европе и США.

Kia

Разработчик решил зайти максимально далеко и не стал ограничиваться только сменой стиля. Было предложено широкое оснащение, где не смогли обойтись без опций премиального уровня.

Kia Seltos. Дебют автомобиля состоялся в марте текущего года. Уже тогда стало понятно, что у него есть все шансы стать лидером российского рынка. Шесть пакетов оснащения, несколько видов трансмиссии, а также широкая гамма двигателей. Кроссовер имеет все шансы стать бюджетным, ведь уже известна его примерная стоимость: от 1.1 до 2 миллионов рублей.

Kia

Kia Stinger 2021. На создание нового лифтбека производителям пришлось потратить долгих шесть лет. Объяснили это тем, что хотели создать такой транспорт, который смог бы демонстрировать самую высокую производительность и управляемость. В будущем модель будет подвергнута рестайлингу. Корейцы уверены, что в России оценить потенциал автомобиля до конца так и не смогли.

Kia

Kia Rio 2021. Автомобиль входит в тройку лидеров на российском рынке. Здесь лучшее соотношение цены и качества. В текущем года выпустили новую модель. По сравнению со своими предшественниками она более современная, технологичная. Для эксплуатации в нашей стране машина прошла серьезную адаптацию.

Kia

Kia Ceed. После смены поколений автомобиль получил новую подвеску, платформу, улучшенное оснащение. Модель успела завоевать доверие и любовь в нашей стране, ее считают одной из самых надежных. Производитель в процессе создания автомобиля старался учесть все пожелания потенциальных покупателей, именно поэтому даже пакеты оснащения были пересмотрены.

Kia

Kia Proceed. Модель рассчитана на европейских потребителей. В нашей стране автомобиль приобретают для больших семей, ведь это отличный бюджетный вариант с околоспортивным дизайном. За сравнительно небольшую стоимость удастся получить комфорт, безопасность и хорошую комплектацию.