У Volkswagen Taos в РФ появилась версия с автоматом

Объявлены цены на кроссовер Volkswagen Taos 1.6 MPI с автоматической коробкой передач.

«Таос» стартовал в России в августе этого года. Базовый вариант кроссовера оснащается 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л. с., и до сих пор такие машины предлагались только с пятиступенчатой механикой. А теперь в паре с этим двигателем доступен и шестиступенчатый автомат.

Доплата за автоматическую трансмиссию — 60 тысяч рублей: цены начинаются с 1 814 900 рублей. При этом такой «Таос» можно купить не только в начальной комплектации Respect (1 754 900 — 1 984 900 рублей), но и в более дорогих исполнениях Status (1 964 900 — 2 134 900 рублей) и Joy (2 062 900 — 2 232 900 рублей).