Стоит ли бояться ядовитой незамерзайки

Роспотребнадзор в очередной раз напомнил об опасности незамерзающих жидкостей, которые продаются на обочинах. Производители легальных средств уверяют, что до 85% рынка контролируют продавцы метилового яда. Эксперты же считают надуманной проблему с метанолом, на основе которого сделаны такие жидкости.

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В преддверии заморозков Роспотребнадзор выступил с предупреждением — стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли, говорится в сообщении ведомства. Выпускать же такую автохимию можно только на основе изопропилового спирта, пропиленгликолей и этиленгликолей, предостерегли чиновники.

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Подпольные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт (метанол, карбинол, древесный спирт), он опасен для здоровья, поскольку может вызвать острые отравления со смертельным исходом, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Чаще всего незамерзающие жидкости, которые сделаны на основе метанола, продаются нелегально на обочинах дорог и импровизированных рынках, указывает регулятор.

Даже в фирменных магазинах нередко продается незамерзайка с метанолом, отмечают сами производители.

«По нашим оценкам, примерно 80-85% незамерзающих жидкостей на рынке сделаны на основе метилового спирта.

Проверить состав, указанный на этикетке, может только экспертиза в лаборатории», — заявил «Газете.Ru» представитель компании-производителя «Автовода» Андрей Иванов.

По его словам, оптовая стоимость литра разрешенного изопропилового спирта сейчас составят около 120 рублей. При этом в 5-литровой канистре жидкости, рассчитанной на температуру минус 20-25°C, должно быть не менее полутора литра этого вещества, отметил он. Таким образом, даже себестоимость упаковки с официальным составом составляет 170-200 рублей, подчеркнул Иванов.

Крайне опасен

Метанол является сильным ядом, опасным для человека, отмечают медики. По словам врача психиатра-нарколога Александра Ковтуна, это вещество может привести к слепоте, тяжёлым ожогам пищевода, отказу печени и почек. Нередки и летальные исходы. Однако к таким последствиям приводит прежде всего употребление метилового спирта в качестве суррогатного алкоголя, уверен он. По словам нарколога, использование омывающей автомобильной жидкости на основе метанола не способно нанести вред здоровью человека.

«Сомневаюсь, что при использовании незамерзающей жидкости по всем правилам, может привести к каким-либо последствиям для водителя или пассажиров.

За свою практику я ни разу не встречал случаев отравления парами стеклоомывающей жидкости содержащей метиловый спирт», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» Александр Ковтун.

Метанол официально разрешен в качестве компонента незамерзайки в Финляндии, Швеции, Канаде и ряде других стран с суровым климатом, рассказал эксперт автомобильного журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. По его словам, опасность метилового спирта в составе автохимии сильно преувеличена.

«Мы неоднократно проводили замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в салоне автомобиля с постоянно включенным омывателем стекла. В случае с метанолом ПДК достигается примерно через 5-7 минут. Если в бачке находится жидкость на основе разрешенного изопропанола, то в салоне уже нечем дышать через 10-15 секунд», — отметил он.

С научной точки зрения, метиловый спирт больше подходит для незамерзающих жидкостей, соглашается кандидат химических наук эксперт в области автокосметики Максим Слезкин. Метанол густеет при более низких температурах по сравнению с изопропилом или этиленгликолем, отметил он. Кроме того, метиловый спирт обладает лучшими моющими качествами и оставляет меньше разводов на стекле, подчеркнул эксперт.

Необходимо не запрещать метиловую незамерзайку, а обязать производителей добавлять в ее состав специальные вещества-денатураты, что бы ее нельзя было использовать в качестве суррогатного алкоголя, считает координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, так поступают в странах, где жидкость на основе метилового спирта официально разрешена.

«Нормальном человеку не придет в голову пить стеклоомывающую жидкость, независимо от ее состава.

Однако вместо того, чтобы установить четкие правила, власти не нашли ничего лучше, как запретить использование метанола в незамерзайке, несмотря на все его преимущества и опыт других стран», — заключил Шкуматов.