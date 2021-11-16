Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша

Motor.ruиещё 1
1 час назад

Mazda взяла курс на расширение собственной линейки кроссоверов. Накануне японская компания представила новую модель – CX-50, который в следующем году выйдет на рынки США и Канады. Новинка представляет собой компакт-кросс с широким обтекаемым кузовом, ориентированный на любителей отдохнуть на природе – этим продиктован полный привод, доступный по умолчанию. На старте модель предложат с двумя агрегатами, а позже в линейку добавят гибриды.

Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50
Фото: © Mazda© Mazda

Mazda CX-50 базируется на платформе с поперечным расположением двигателя от CX-5, который также недавно стал полноприводным по умолчанию. По некоторым данным, новинка может вытеснить CX-5 с рынка, однако пока Mazda не раскрывает планов относительно более возрастной модели.

Целевая аудитория CX-50 – любители активного отдыха вне города, поэтому кроссоверу достались рейлинги для крепления оборудования на крыше, а также усиленные центральные стойки и дверные косяки. Компоновка салона ориентирована на водителя, а в крышу встроен панорамный люк для усиления «связи с природой», как отмечают в Mazda.

Уже в «базе» CX-50 предложат с Mazda Intelligent Drive Select, или Mi-Drive – системой выбора режимов езды под различные типы покрытия.

В моторную гамму на старте войдут два агрегата, знакомые по CX-5: «атмосферник» 2.5 и турбомотор такого же объема из семейства Skyactiv-G, работающие в паре с шестиступенчатым автоматом. Отдача моторов на CX-50 не раскрывается, но на CX-5 они развивают 190 и 253 лошадиные силы соответственно. В будущем гамма пополнится электрифицированными силовыми установками.

В 2022 году CX-50 встанет на конвейер предприятия Mazda Toyota Manufacturing (MTM) в Хантсвилле, штат Алабама. Продажи запланированы в США и Канаде, где впоследствии появятся более крупные новинки – CX-70 и CX-90.

Бортжурнал,Mazda,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители