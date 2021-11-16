Почему у Lada Vesta нет будущего?

Многим автомобилистам, владеющим российскими машинами, давно известно, что вскоре АвтоВаз собирается перевести Lada Granta на новую платформу, используемую для сборки авто бренда Renault.
Многие довольны таким развитием событий, так как новая платформа должна принести больше комфорта и места в салоне тесноватой Granta. Однако к сожалению отечественный производитель не говорил, что Vesta тоже будут переводить на какую-либо платформу Renault. Из этого следует, что фирма не видит пока будущего у этой модели.
Эксперты считают, что конвейер с Vesta будет остановлен навсегда. Специалисты отмечают, что не нужно переживать, что это произойдёт в ближайшее время. Руководство российского автопроизводителя дало понять, что Vesta сможет пережить один рестайлинг. Он должен состояться в начале следующего года.
При этом о дальнейшей судьбе модели АвтоВаз умалчивает.
По заявлению некоторых экспертов, АвтоВаз и Renault можно считать уже практически одной компанией. Вследствие этого, первая пойдёт по пути второй, а именно в направлении унификации производства.
В этом случае модели будут производить на единой платформе, а также получат схожие агрегаты/узлы. К примеру, Renault перешла уже к единой платформе в вопросе авто Logan, Arcana, Duster и Sandero.
Lada Vesta очень отличается от этих авто, так как она собирается на уникальной платформе, которую не используют для прочих версий. Вследствие этого эксперты считают, что эту модель скорее всего снимут с производства, так как оно окажется очень дорогим.