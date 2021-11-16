Почему у Lada Vesta нет будущего?

Многим автомобилистам, владеющим российскими машинами, давно известно, что вскоре АвтоВаз собирается перевести Lada Granta на новую платформу, используемую для сборки авто бренда Renault.

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Многие довольны таким развитием событий, так как новая платформа должна принести больше комфорта и места в салоне тесноватой Granta. Однако к сожалению отечественный производитель не говорил, что Vesta тоже будут переводить на какую-либо платформу Renault. Из этого следует, что фирма не видит пока будущего у этой модели.

Эксперты считают, что конвейер с Vesta будет остановлен навсегда. Специалисты отмечают, что не нужно переживать, что это произойдёт в ближайшее время. Руководство российского автопроизводителя дало понять, что Vesta сможет пережить один рестайлинг. Он должен состояться в начале следующего года.

При этом о дальнейшей судьбе модели АвтоВаз умалчивает.

По заявлению некоторых экспертов, АвтоВаз и Renault можно считать уже практически одной компанией. Вследствие этого, первая пойдёт по пути второй, а именно в направлении унификации производства.

В этом случае модели будут производить на единой платформе, а также получат схожие агрегаты/узлы. К примеру, Renault перешла уже к единой платформе в вопросе авто Logan, Arcana, Duster и Sandero.