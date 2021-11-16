Сколько стоит в России подписка на новую Hyundai Creta

Пользователям Hyundai Mobility – сервиса подписки на автомобили Hyundai – стала доступна Creta второго поколения. С ноября в списке доступных машин сервиса появился кроссовер с двухлитровым мотором мощностью 149,6 лошадиной силы, работающим в тандеме с шестиступенчатой «механикой». Стоимость посуточной аренды стартует с трех тысяч рублей в день, на месяц кроссовер можно взять за 47 тысяч рублей, а цена годовой аренды – от 31 тысячи рублей в месяц.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Комплектации, в которых предлагают новую Creta, только «дорогие» – Lifestyle, а также «топовая» Prestige. В первом случае можно выбрать модель с передним либо полным приводом, а во втором случае вседорожник безальтернативно полноприводный.

Creta в версии Lifestyle оборудована камерой заднего вида, датчиками дождя и света, а также системой выбора режима движения Drive mode select. С пакетом Premium music добавляется премиальная аудиосистема Bose с восемью динамиками. В списке оснащения Creta Prestige числятся панорамная крыша, камеры кругового обзора и мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем.

Кроме Creta, в арсенале Hyundai Mobility появились Tucson, Santa Fe и Palisade в новых комплектациях. К примеру, Santa Fe теперь можно выбрать в исполнении Prestige с виртуальной «приборкой» и аудиосистемой Harman Kardon с 10 динамиками.