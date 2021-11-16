Эффективные способы борьбы с запахом табака в салоне авто

Потенциальные покупатели автомобилей обращают внимание не только на год выпуска, пробег и технические характеристики, но и салон. Хочется, чтобы он не был прокуренным. Запах сигарет прочно въедается в обивку, находиться в таком салоне беременным, детям или людям, что не переносят подобный аромат, невозможно.

Использование пищевого уксуса. Опытные хозяйки знают, что уксусная кислота – это лучший адсорбент. Жидкость поглощает молекулы табачного дыма, что витают в воздухе. Неудивительно, что кислота так часто используется для устранения табачного запаха в салоне автомобиля.

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Возьмите 2 миски объемом 50 и 70 миллилитров, налейте в них 70% уксус, поставьте в салон транспорта и оставьте минимум на 16 часов. Чашки вытащите, откройте дверцы и окна, позвольте хорошо проветриться.

От запаха сигарет после процедуры не останется и следа. Но следующие несколько дней может присутствовать запах уксуса. Он исчезнет, а чтобы это было как можно скорее, чаще опускайте стекла.

Активированный уголь. Понадобится от 25 до 30 таблеток. Распакуйте, разложите по салону. Каждые две недели меняйте таблетки на новые. Активированный уголь точно так же, как уксус, адсорбирует молекулы, которые излучают неприятный запах. Средство эффективное, но, чтобы в процессе движения таблетки не разлетались по салону, лучше разложить их в небольшие контейнеры.

Настоящие кофейные зерна. Если вы когда-либо заходили в парфюмерный магазин, то наверняка видели, что на стеллажах расположены емкости с кофейными зернами. Их используют тогда, когда обонятельные рецепторы не воспринимают запах духов. Понюхав зерна, вы заметите, что все ароматы перебились, и вы можете вновь слышать новые духи. Подобное свойство кофе может использоваться с целью освежения салона автомобиля.

Вам понадобятся жареные зерна, разложите их по автомобилю. Можно насыпать в небольшие мешочки и подвесить вместо ароматизатора. Для усиления эффекта не забывайте перемешивать кофе. И если уж был выбран такой метод приготовьтесь к тому, что вместо табачного дыма в салоне будет витать аромат кофе.

Аммиак. Избавиться от запаха сигарет максимально быстро можно с помощью нитрида водорода. Но это тот способ, что имеет побочный эффект. После обработки салона автомобиля появится стойкий запах аммиака, от которого не получится избавиться в ближайшие дни. Передвигаться на автомобиле в этот промежуток времени не рекомендуется, так как после вдыхания паров может появиться головокружение.

В открытую посуду налейте не более 15 миллилитров аммиака, поставьте внутрь автомобиля. Стекла поднимите до максимума, дверцы закройте. Спустя 12 часов средство можно убрать, так как свою миссию оно уже выполнило.

Устранение запаха кошачьим наполнителем. Если у вас дома нет домашнего животного, не переживайте, ведь силикагелевый наполнитель можно купить в любом зоомагазине. Насыпьте его в открытый контейнер, поставьте в салон, оставьте на ночь. Процедуру можно повторять до тех пор, пока от запаха табачного дыма не останется и следа.