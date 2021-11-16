У Skoda Kodiaq появится новый интерьер

Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq был представлен на российском рынке еще в сентябре, но продажи пока не начались. Из-за нехватки полупроводников отгрузка первой партии транспортных средств дилерам откладывается как минимум до середины декабря.

Фото: Skoda Skoda

Покупателям из Китая ждать придется еще дольше, так как продажи автомобиля начнутся только в начале следующего года. Но для водителей Поднебесной масштаб изменений более существенный.

Экстерьер напоминает европейскую RS-версию. А вот салон стал более спортивным и комфортабельным. В настоящее время интерьер представлен лишь на тизерных фотографиях. Кроссовер для рынка Китая получит оригинальную переднюю панель. Установленный отдельно экран мультимедийной системы позволяет без труда пользоваться всеми развлекательными опциями.