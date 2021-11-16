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У кроссовера Skoda Kodiaq появится новый интерьер

Car.ru
46 минут назад

Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq был представлен на российском рынке еще в сентябре, но продажи пока не начались. Из-за нехватки полупроводников отгрузка первой партии транспортных средств дилерам откладывается как минимум до середины декабря.

У Skoda Kodiaq появится новый интерьер
Фото: Skoda Skoda

Покупателям из Китая ждать придется еще дольше, так как продажи автомобиля начнутся только в начале следующего года. Но для водителей Поднебесной масштаб изменений более существенный.

Экстерьер напоминает европейскую RS-версию. А вот салон стал более спортивным и комфортабельным. В настоящее время интерьер представлен лишь на тизерных фотографиях. Кроссовер для рынка Китая получит оригинальную переднюю панель. Установленный отдельно экран мультимедийной системы позволяет без труда пользоваться всеми развлекательными опциями.

Под капотом может быть установлен 1,4- или 2,0-литровый силовой агрегат. Мощность составит 125, 150 или 180 лошадиных сил. Вместе с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатый "робот". Стоимость Skoda Kodiaq пока не озвучивается.

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