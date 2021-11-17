Новую Mazda CX-60 раскрыли до премьеры

16 ноября Mazda представила CX-50 для рынка США, и буквально через день после премьеры по Сети разошлись фотографии следующей новинки — более крупного и дорогого кроссовера CX-60. YouTube-каналу CSK Review удалось запечатлеть автомобиль без камуфляжа во время съемок рекламы, и, несмотря на то, что позже ролик удалили, в распоряжении СМИ оказались скриншоты из него. Ожидается, что CX-60 будет первым автомобилем Mazda, построенным на новой платформе с продольным расположением двигателя, основным задним приводом и муфтой на передней оси.

Фото: © CSK Review / YouTube.com © CSK Review / YouTube.com

CX-60 будет позиционироваться как премиальный кроссовер и войдет в новую линейку больших моделей марки (Large Product Group), в основу которых ляжет заднеприводная архитектура. Основными рынками для новинки станут Япония и Европа, где ее предложат с рядными «шестерками»: бензиновым Skyactiv-X и дизельным Skyactiv-D, причем у обоих будет электрическая надстройка в виде 48-вольтового стартер-генератора. Также запланировано появление подзаряжаемого гибрида с установкой на базе бензинового четырехцилиндрового мотора.

CSK Review / YouTube.com

Что же касается дизайна, то он выполнен в фирменном стиле Mazda под названием Kodo с характерным дизайном радиаторной решетки и линиями кузова. Однако от нынешних кроссоверов марки CX-60 отличают пропорции, в том числе увеличенное расстояние между передними колесными арками и передними дверями. Еще одна особенность этой модели — дневные ходовые огни, которые частично интегрированы в хромированную окантовку решетки.

Позже линейка заднеприводных Mazda расширится до четырех моделей: в нее войдут трехрядная CX-80, а также CX-70 и CX-90, которые будут продаваться в США.