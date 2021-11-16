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Частые ошибки в обслуживании современных автомобилей

Профиль
1 час назад

Владельцы автомобилей склонны доверять советам дилеров или просто более опытным водителям. Увы, это не гарантирует защиту от частых ошибок, которые допускают автомобилисты. "Профиль" подобрал небольшой список правил обслуживания машины, которые вовсе необязательно соблюдать.

Частые ошибки в обслуживании современных автомобилей
Фото: ПрофильПрофиль

Замена масла каждые 5 тыс. км пробега

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Такая частая замена моторного масла подойдет владельцам раритетных автомобилей, которым не подходит ни синтетическое, ни полусинтетическое масло. Жидкость в двигателях современных автомобилей нужно менять не чаще, чем каждый 10-15 тысяч км, причем многое зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется машина. В любом случае в этом вопросе следует ориентироваться на руководство производителя, а не советы дилера в автосалоне.

Обслуживание машины только в дилерском центре

Производитель не имеет права отозвать гарантию на автомобиль, если обслуживание производилось не у официального дилера, а в сертифицированном автоцентре. Согласно нормам законодательства, водитель не обязан проходить все стандартные процедуры по обслуживанию автомобиля в дилерском центре. Достаточно сохранять все накладные, в которых будет указываться дата и вид работ.

Замена шин каждые пять лет

Подобные мифы выгодно поддерживать производителям покрышек. В действительности срок хранения шин с соблюдением всех правил может достигать 10 лет, а срок службы – 6 лет и больше, пишет портал 110km. Смена шин без явных признаков истирания протектора и старения резины – пустая трата денег.

Регулярная замена охлаждающей жидкости

Большинство современных охладителей служат не менее пяти лет, причем этот срок не зависит от пробега. Слишком частая замена охлаждающей жидкости не только не требуется, но может привести даже к поломке. Например, если в ходе очередной замены в систему попадет воздух.

Заправка горючим с высоким октановым числом

Некоторые водители считают, что горючее с высоким октановым числом улучшает производительность двигателя. В действительности, эти показатели практически не связаны. Следует ознакомиться с инструкцией – если производитель не указал, что единственно допустимый вид топлива для вашего автомобиля это 98-й бензин, то смело заливайте в бензобак любую из разрешенных.

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