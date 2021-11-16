Новый электрокар Renault в стиле ретро показали на видео

В Instagram-аккаунте Renault France опубликовали короткий видео-тизер будущего концептуального электрокара Air4. Судя по ролику, у него будут круглые фары в ретро-стиле, необычные фонари и коробчатый кузов, что является отсылкой к хэтчбеку 4L (Quatrelle), который выпускался в период с 1961 по 1994 год. Причем шоу-каром дело не ограничится: уже через три года французский автопроизводитель запустит Air4 в производство.

Слухи о том, что Renault 4L возродится в виде электрокара, появились еще в начале 2021 года. Тогда сообщалось, что премьера новинки будет приурочена к 60-летнему юбилею классической модели. Возрозденный 4L, он же Air4, будет представлять собой субкомпактный электрический кроссовер, который, скорее всего, получит коммерческую модификацию в виде фургона.

Оригинальный Renault 4L производили в 28 странах, продавали в 100 странах, а его тираж за более чем 30 лет превысил восемь миллионов экземпляров — модель считается одной из самых успешных в истории французской марки. Хэтчбек комплектовался атмосферными бензиновыми моторами объемом 603, 747, 782, 845, 956 и 1 108 кубических сантиметров.