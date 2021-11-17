На что россияне променяли бы личные автомобили

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян, чтобы узнать, на какое средство передвижения они были бы готовы поменять свои личные автомобили.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Михаил Джапаридзе/ТАСС

Как следует из данных опроса, автомобилями в нашей стране владеют 68% человек, регулярно водят их 55%.

В качестве замены личному авто 50% опрошенных готовы рассмотреть электромобиль, 35% - велосипед, 14% - электросамокат, 11% - электроскутер, 9% - электрический велосипед, 4% - самокат.

При этом при покупке нового автомобиля россияне всё ещё предпочли бы авто с двигателем внутреннего сгорания электрокару (46% против 42%).