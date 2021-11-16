Как улучшить искру свечей зажигания в двигателе

Большинство автомобилистов пыталось доработать транспортные средства различными способами. Некоторые занимаются модернизацией определенных элементов - например, моторов.

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Высоковольтные провода, которые направлены от катушки зажигания, имеют сопротивление. Среди автомобилистов есть предположения, что при сокращении этого показателя можно улучшить искру в свече. Это приведет к сокращению расхода топлива и улучшению динамики автомобиля.

Для проведения процедур используют провода нулевого сопротивления. Такой способ не подходит для современных автомобилей, где на каждый цилиндр предусмотрена своя катушка зажигания.