Как улучшить искру свечей зажигания в двигателе

Большинство автомобилистов пыталось доработать транспортные средства различными способами. Некоторые занимаются модернизацией определенных элементов - например, моторов.
Высоковольтные провода, которые направлены от катушки зажигания, имеют сопротивление. Среди автомобилистов есть предположения, что при сокращении этого показателя можно улучшить искру в свече. Это приведет к сокращению расхода топлива и улучшению динамики автомобиля.
Для проведения процедур используют провода нулевого сопротивления. Такой способ не подходит для современных автомобилей, где на каждый цилиндр предусмотрена своя катушка зажигания.
Проводится установка просто - снимаются старые вместе с колпачками и наконечниками. При установке новых следует использовать изоляционные резиновые элементы. Автомобилисты, которые использовали данный метод, отмечают, что никаких дефектов от установки проводов нулевого сопротивления не отмечается - ЭБУ не выходит из строя, катушка не горит, а провода не плавятся.