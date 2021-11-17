Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+3° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Юрист объяснил, какие «несерьезные» нарушения ПДД повлекут за собой лишение прав

Газета.Ruиещё 2
27 минут назад

Кодекс об административных нарушениях допускает наказание в виде денежного взыскания вместо лишения прав в случае, если водитель до этого не имел штрафов и не привлекался по каким-либо статьям. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

Какие «несерьезные» нарушения ПДД приведут к лишению прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, лишиться прав на полгода или получить штраф в размере пяти тысяч рублей можно за проезд задним ходом под «кирпич». Лишиться прав на полтора года можно, если сбить или помять столбик у супермаркета.

«Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать», — подчеркнул Уткин.

В противном случае в отношении нарушителя начнет действовать ч. 2 ст. 12.27 КоАП о невыполнении водителем обязанностей в связи с ДТП, заключил юрист.

Ранее юрист Сергей Радько опроверг слухи о том, что российских водителей начнут лишать прав за долги по штрафам, алиментам и неоплату услуг каршеринга. Радько объяснил, что такая мера может применяться только в отношении некоторых должников, не исполняющих лишь отдельные обязательства. В их числе:
  • уплата алиментов;
  • возмещение вреда здоровью или в связи со смертью кормильца;
  • вред, причиненный преступлением;
  • требования, связанные с воспитанием детей; взыскание штрафа за нарушение ПДД;
  • размер задолженности более 10 тысяч рублей.
Бортжурнал,Лишение прав,Павел Уткин,Сергей Радько,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители