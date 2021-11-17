Какие «несерьезные» нарушения ПДД приведут к лишению прав

Кодекс об административных нарушениях допускает наказание в виде денежного взыскания вместо лишения прав в случае, если водитель до этого не имел штрафов и не привлекался по каким-либо статьям. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.

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По его словам, лишиться прав на полгода или получить штраф в размере пяти тысяч рублей можно за проезд задним ходом под «кирпич». Лишиться прав на полтора года можно, если сбить или помять столбик у супермаркета.

«Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать», — подчеркнул Уткин.

В противном случае в отношении нарушителя начнет действовать ч. 2 ст. 12.27 КоАП о невыполнении водителем обязанностей в связи с ДТП, заключил юрист.