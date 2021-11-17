Как определить реальный пробег подержанного авто

Портал «Автовзгляд» перечислил способы узнать настоящий пробег у автомобиля с пробегом, даже если его предыдущий владелец скрутил показания одометра.
По мнению автора статьи, наиболее эффективным способом узнать истинный пробег является обращение в сервисный центр для проведения компьютерной диагностики.
«Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают», — пишет портал.
Также издание рекомендует присмотреться к состоянию автомобиля. При длительной эксплуатации автомобиля износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам и изношенным ремням.