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Эксперты назвали способ определить реальный пробег при покупке подержанного авто

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад

Портал «Автовзгляд» перечислил способы узнать настоящий пробег у автомобиля с пробегом, даже если его предыдущий владелец скрутил показания одометра.

Как определить реальный пробег подержанного авто
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

По мнению автора статьи, наиболее эффективным способом узнать истинный пробег является обращение в сервисный центр для проведения компьютерной диагностики.

«Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают», — пишет портал.

Также издание рекомендует присмотреться к состоянию автомобиля. При длительной эксплуатации автомобиля износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам и изношенным ремням.

Бортжурнал,АвтоВзгляд,
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