«Разлоченные» Dodge Charger и Challenger получили 818-сильный двигатель

Модели Dodge Charger и Challenger с приставкой SRT Hellcat Redeye Widebody получили новое исполнение Jailbreak, открывающее неограниченный доступ к каталогу персонализации. Для «разлоченных» маслкаров предложены сочетания опций из более чем 20 категорий, а ещё такие машины мощнее стандартных: благодаря новым калибровкам, мощность компрессорной «восьмерки» HEMI здесь составляет 818 лошадиных сил, как у дрэгового SRT Super Stock.

Фото: © Dodge © Dodge

Покупатели машин с пакетом Jailbreak смогут выбрать один из семи вариантов обивки сидений, декоративные полосы на кузове и колеса. Также им доступны тормозные суппорты в шести разных цветах, пять типов салонных бейджей, четыре варианта оформления руля и столько же цветов для ремней безопасности и ковриков. А ещё у «разлоченных» Dodge есть свои уникальные опции, доступные только в рамках пакета.

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Например, в случае с Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak — это обивка сидений серой кожей Hammerhead Grey, коврики с акцентами в тон и ремни безопасности Hammerhead Grey, Sepia или Demonic Red. Туда же можно добавить 20-дюймовые колеса Warp Speed Satin Carbon и Low Gloss Granite, хромированный лючок бензобака, синие либо желтые суппорты и накладки из углепластика с медным отливом. Седану Charger доступно всё то же самое, но с небольшими вариациями.

Тем клиентам, которые не хотят тратить время на поиски наилучшего сочетания опций, предложат несколько готовых решений, созданных дизайн-студией Dodge. Среди них — Old School Challenger Jailbreak и Brass Funky Charger Jailbreak. Первый щеголяет зеленым кузовом F8 Green, решеткой «сатинированный хром», серыми суппортами и потолком с твиловым плетением. Второй — рулем с оплёткой из алькантары, решеткой цвета латуни, оранжевыми суппортами и черными насадками на патрубки глушителя.