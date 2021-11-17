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«Разлоченные» Dodge Charger и Challenger получили 818-сильный двигатель

Motor.ru
3 часа назад

Модели Dodge Charger и Challenger с приставкой SRT Hellcat Redeye Widebody получили новое исполнение Jailbreak, открывающее неограниченный доступ к каталогу персонализации. Для «разлоченных» маслкаров предложены сочетания опций из более чем 20 категорий, а ещё такие машины мощнее стандартных: благодаря новым калибровкам, мощность компрессорной «восьмерки» HEMI здесь составляет 818 лошадиных сил, как у дрэгового SRT Super Stock.

«Разлоченные» Dodge Charger и Challenger получили 818-сильный двигатель
Фото: © Dodge© Dodge

Покупатели машин с пакетом Jailbreak смогут выбрать один из семи вариантов обивки сидений, декоративные полосы на кузове и колеса. Также им доступны тормозные суппорты в шести разных цветах, пять типов салонных бейджей, четыре варианта оформления руля и столько же цветов для ремней безопасности и ковриков. А ещё у «разлоченных» Dodge есть свои уникальные опции, доступные только в рамках пакета.

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Например, в случае с Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak — это обивка сидений серой кожей Hammerhead Grey, коврики с акцентами в тон и ремни безопасности Hammerhead Grey, Sepia или Demonic Red. Туда же можно добавить 20-дюймовые колеса Warp Speed Satin Carbon и Low Gloss Granite, хромированный лючок бензобака, синие либо желтые суппорты и накладки из углепластика с медным отливом. Седану Charger доступно всё то же самое, но с небольшими вариациями.

Тем клиентам, которые не хотят тратить время на поиски наилучшего сочетания опций, предложат несколько готовых решений, созданных дизайн-студией Dodge. Среди них — Old School Challenger Jailbreak и Brass Funky Charger Jailbreak. Первый щеголяет зеленым кузовом F8 Green, решеткой «сатинированный хром», серыми суппортами и потолком с твиловым плетением. Второй — рулем с оплёткой из алькантары, решеткой цвета латуни, оранжевыми суппортами и черными насадками на патрубки глушителя.

Под капотом машин стоит знакомый по обычным SRT Hellcat Redeye компрессорный двигатель HEMI V8 6.2, сопряженный с восьмидиапазонным автоматом TorqueFlite 8HP90. Специально для серии Jailbreak его отдачу увеличили с 808 до 818 лошадиных сил, то есть у «разлоченных» машин паритет по мощности с дрэговым Challenger SRT Super Stock. Прием заказов на маслкары откроется в конце четвертого квартала 2021 года. За пакет попросят всего 995 долларов, или 72 800 рублей.

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